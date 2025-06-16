陸5月零售超預期增6.4% 官方：經濟運行總體平穩

大陸國家統計局16日公布5月主要總體經濟統計數據，其中5月消費按年增6.4%，遠優於市場預期的5.0%；全國規模以上工業增加值按年增5.8%，則略遜於預期的5.9%。另，5月大陸全國城鎮調查失業率為5.0%，比前一個月下降0.1個百分點。

大陸國家統計局表示，總的來看，5月，隨著政策組合效應持續釋放，穩經濟促發展效果顯現，國民經濟保持總體平穩、穩中有進發展態勢，充分展現了中國經濟的韌性和活力。

但國家統計局同只指出，中國經濟仍面臨外部不穩定不確定因素較多，國內需求擴大內生動能尚需增強，經濟持續回升向好基礎仍需穩固等挑戰。

在16日上午記者會中，大陸國家統計局新聞發言人付凌暉表示，今年以來，中國實施更加積極有為的宏觀政策，加大逆周期調節，加快推進「兩重」建設（指國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設）和「兩新」工作（指推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新），有力增強了消費活力，帶動了生產增長，促進了轉型升級，充分展現了宏觀政策對穩定經濟運行的重要作用。

付凌暉稱，從下階段情況看，中國政策工具箱儲備充足，宏觀政策留有後手，可以根據形勢變化動態調整、積極應對，將繼續為經濟穩定運行「保駕護航」。