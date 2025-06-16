快訊

合成「好」字！42歲林依晨順利產下兒子 老公全程陪伴

地緣戰爭不斷致金價大漲 台銀黃金存摺牌價月漲幅7.1%勝台股大盤

美議員遭連環暗殺57歲槍手落網！FBI懸賞150萬 狂過濾400多條線索

聽新聞
0:00 / 0:00

陸5月零售超預期增6.4% 官方：經濟運行總體平穩

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸5月消費按年增6.4%，遠優於市場預期的5%。（新華社）
大陸5月消費按年增6.4%，遠優於市場預期的5%。（新華社）

大陸國家統計局16日公布5月主要總體經濟統計數據，其中5月消費按年增6.4%，遠優於市場預期的5.0%；全國規模以上工業增加值按年增5.8%，則略遜於預期的5.9%。另，5月大陸全國城鎮調查失業率為5.0%，比前一個月下降0.1個百分點。

大陸國家統計局表示，總的來看，5月，隨著政策組合效應持續釋放，穩經濟促發展效果顯現，國民經濟保持總體平穩、穩中有進發展態勢，充分展現了中國經濟的韌性和活力。

但國家統計局同只指出，中國經濟仍面臨外部不穩定不確定因素較多，國內需求擴大內生動能尚需增強，經濟持續回升向好基礎仍需穩固等挑戰。

在16日上午記者會中，大陸國家統計局新聞發言人付凌暉表示，今年以來，中國實施更加積極有為的宏觀政策，加大逆周期調節，加快推進「兩重」建設（指國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設）和「兩新」工作（指推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新），有力增強了消費活力，帶動了生產增長，促進了轉型升級，充分展現了宏觀政策對穩定經濟運行的重要作用。

付凌暉稱，從下階段情況看，中國政策工具箱儲備充足，宏觀政策留有後手，可以根據形勢變化動態調整、積極應對，將繼續為經濟穩定運行「保駕護航」。

延伸閱讀

陸過境免簽 增至55國

「終極」女星挺5月孕肚停車被開單 喊冤：玻璃心碎了

jpp 5月EPS 0.85元

台幣強升衝擊金控獲利！5月虧超慘「股價卻往上噴」引網熱議

相關新聞

陸5月零售超預期增6.4% 官方：經濟運行總體平穩

大陸國家統計局16日公布5月主要總體經濟統計數據，其中5月消費按年增6.4%，遠優於市場預期的5.0%；全國規模以上工業...

大陸駐伊朗使館：領事辦證窗口暫停對外辦公

以色列和伊朗衝突持續擴大，在北京當局表態支持伊朗、反對以色列後，中國駐伊朗大使館宣布暫停領事辦證窗口對外辦公。

港財長：香港將成全球最大跨境資產管理中心

香港財政司長陳茂波15日在個人網誌發文稱，資金的流向印證國際投資者對香港金融市場的信心正進一步增強。與此同時，香港的資產...

大陸軟體人才缺口上看20萬人 每年都以50%以上的速度在增長

在工業軟體國產替代加速潮流下，大陸面臨相關人才缺口挑戰。華為工業軟件與工業雲首席技術官丘水平指出，在未來的五年左右，大陸...

百度大手筆招募AI菁英 今年該計畫職位招聘擴增超60%

大陸科技巨頭百度近期舉辦「AIDU計畫」，今年該計畫職位招聘擴增超60%，覆蓋了23個核心業務和11類研究方向，主要聚焦...

大陸新鮮人薪資 理工科較高

大陸教育管理數據與諮詢機構麥可思（Mycos）近日發布「2025版就業藍皮書」指出，去（2024）年大陸大學應屆畢業生進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。