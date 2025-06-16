大陸駐伊朗使館：領事辦證窗口暫停對外辦公

以色列和伊朗衝突持續擴大，在北京當局表態支持伊朗、反對以色列後，中國駐伊朗大使館宣布暫停領事辦證窗口對外辦公。

中國駐伊使館在官網發布通知，使館領事辦證窗口15日起暫停對外辦公，恢復日期另行通知。

以色列上周五（13日）凌晨對伊朗發動大規模空襲，攻擊伊朗核設施，並殺死多名伊朗高級軍事將領和頂尖核科學家，德黑蘭隨後對以色列發動報復襲擊。伊朗隨後還以顏色，向以色列發射數百枚彈道飛彈。

據新華社報導，大陸外交部長王毅14日與伊朗外長阿拉格齊通話時說，中方譴責以色列侵犯伊朗的主權、安全和領土完整，並稱以色列對伊朗核設施的攻擊可能造成災難性後果。

王毅指出，以色列的行為嚴重違反聯合國憲章宗旨原則和國際關係基本準則，特別是攻擊伊朗核設施開創了危險的先例，有可能造成災難性後果。中方支持國際社會主持公道，儘快發聲，並也敦促對以色列有影響的國家為恢復和平做出切實努力。

王毅表示，當前地區局勢處在關鍵和緊要時刻，中方願同伊方及有關各方保持溝通，為推動局勢緩和繼續發揮建設性作用。希望伊方維護好中國機構和人員安全。