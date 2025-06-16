快訊

抗戰勝利80年／美軍空襲日本迫降 我軍民搶救65飛行員

40歲後沒發胖卻顯老？專家曝「關鍵飲食組合」：怎麼吃決定外貌年齡

113年十大死因出爐！癌症連續43年居首 「蓄意自我傷害」重返前十名

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸駐伊朗使館：領事辦證窗口暫停對外辦公

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
隨著以色列和伊朗衝突持續升高，大陸駐伊朗大使館15日起暫停領事辦證窗口對外辦公。圖為伊朗首都德黑蘭一棟建築13日遭以軍襲擊後景象。（新華社）
隨著以色列和伊朗衝突持續升高，大陸駐伊朗大使館15日起暫停領事辦證窗口對外辦公。圖為伊朗首都德黑蘭一棟建築13日遭以軍襲擊後景象。（新華社）

以色列伊朗衝突持續擴大，在北京當局表態支持伊朗、反對以色列後，中國駐伊朗大使館宣布暫停領事辦證窗口對外辦公。

中國駐伊使館在官網發布通知，使館領事辦證窗口15日起暫停對外辦公，恢復日期另行通知。

以色列上周五（13日）凌晨對伊朗發動大規模空襲，攻擊伊朗核設施，並殺死多名伊朗高級軍事將領和頂尖核科學家，德黑蘭隨後對以色列發動報復襲擊。伊朗隨後還以顏色，向以色列發射數百枚彈道飛彈。

據新華社報導，大陸外交部長王毅14日與伊朗外長阿拉格齊通話時說，中方譴責以色列侵犯伊朗的主權、安全和領土完整，並稱以色列對伊朗核設施的攻擊可能造成災難性後果。

王毅指出，以色列的行為嚴重違反聯合國憲章宗旨原則和國際關係基本準則，特別是攻擊伊朗核設施開創了危險的先例，有可能造成災難性後果。中方支持國際社會主持公道，儘快發聲，並也敦促對以色列有影響的國家為恢復和平做出切實努力。

王毅表示，當前地區局勢處在關鍵和緊要時刻，中方願同伊方及有關各方保持溝通，為推動局勢緩和繼續發揮建設性作用。希望伊方維護好中國機構和人員安全。

王毅 伊朗 以色列

延伸閱讀

王毅促以伊外交解決戰火 明州州長：只有北京能促和談

中法外長通話協商解決貿易分歧 王毅：共同堅持多邊主義

川習將通話？會見美國新任駐陸大使 王毅：對話合作是唯一正確選擇

國際調解院今在香港成立 陸外長王毅出席公約簽署儀式

相關新聞

大陸駐伊朗使館：領事辦證窗口暫停對外辦公

以色列和伊朗衝突持續擴大，在北京當局表態支持伊朗、反對以色列後，中國駐伊朗大使館宣布暫停領事辦證窗口對外辦公。

港財長：香港將成全球最大跨境資產管理中心

香港財政司長陳茂波15日在個人網誌發文稱，資金的流向印證國際投資者對香港金融市場的信心正進一步增強。與此同時，香港的資產...

大陸軟體人才缺口上看20萬人 每年都以50%以上的速度在增長

在工業軟體國產替代加速潮流下，大陸面臨相關人才缺口挑戰。華為工業軟件與工業雲首席技術官丘水平指出，在未來的五年左右，大陸...

百度大手筆招募AI菁英 今年該計畫職位招聘擴增超60%

大陸科技巨頭百度近期舉辦「AIDU計畫」，今年該計畫職位招聘擴增超60%，覆蓋了23個核心業務和11類研究方向，主要聚焦...

大陸新鮮人薪資 理工科較高

大陸教育管理數據與諮詢機構麥可思（Mycos）近日發布「2025版就業藍皮書」指出，去（2024）年大陸大學應屆畢業生進...

從投行看大陸／台商大陸個人房產贈與、繼承差異分析

台商將大陸個人房產贈與或繼承涉及稅務或辦理手續都不一樣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。