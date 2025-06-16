一帶一路科技交流大會 德陽高端裝備 驚豔亮相

近日，第二屆「一帶一路」科技交流大會在四川成都啟幕。在大會科技創新成果展，德陽館展出的高端裝備實物和模型驚豔亮相，展現「德陽造」硬核科技成果。

深部油氣資源智慧鑽井一體化裝備、G50燃氣輪機、華龍一號、國和一號核電主管道、全球最大的26兆瓦級海上風力發電機組、全球單泵功率最大的立式單級單吸離心泵組。德陽館以「中國裝備科技城 古蜀文明發源地」為主題，分為油氣鑽採裝備產業鏈、高端能源裝備產業鏈以及綜合展區3個板塊，來自德陽14家企業的31件高端裝備集體亮相，涵蓋了近年來高端能源裝備和油氣鑽採裝備領域研發製造的最新成果。

繼2023年參加首屆「一帶一路」科技交流大會後，今年，德陽不僅在「一帶一路」科技創新成果展中布展，還舉辦了以「共話創新、共謀合作、共同發展」為主題的高端裝備重大科技成果發布與技術對接會，與來自「一帶一路」共建國家和地區的合作夥伴深入交流，推動高端裝備技術的國際合作與成果轉化，助力德陽高端裝備進一步走向世界。