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大陸新鮮人薪資 理工科較高

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
2024年大陸大學應屆畢業生進入職場半年後，平均月薪為人民幣6,199元，較2023年的6,050元略有增長。新華社
2024年大陸大學應屆畢業生進入職場半年後，平均月薪為人民幣6,199元，較2023年的6,050元略有增長。新華社

大陸教育管理數據與諮詢機構麥可思（Mycos）近日發布「2025版就業藍皮書」指出，去(2024)年大陸大學應屆畢業生進入職場半年後，平均月薪人民幣6,199元，較2023年的6,050元略有增長。前十大高薪領域均為理工科系，平均月薪都在人民幣7,000元（約新台幣28,800元）以上。

瀟湘晨報指出，上述就業藍皮書指出，經濟發展水準與產業結構決定區域間的薪資水準差異。大陸東部地區憑藉先發優勢和完整的產業集群，持續成為大陸的高薪聚集地。2024屆在東部地區就業的學士畢業生月收入為6,861元。

報告顯示，2024屆學士畢業高薪專業前十名，分別為資訊安全、微電子科學與工程、電子科學與技術、自動化、軟體工程、材料成型及控制工程、光電信息科學與工程、電子信息科學與技術、機械設計製造及其自動化、機械電子工程等，其平均月薪在人民幣7,599元至7,018元之間。

科學 月薪 人民幣

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