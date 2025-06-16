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百度大手筆招募AI菁英 今年該計畫職位招聘擴增超60%

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
百度。(路透)
百度。(路透)

大陸科技巨頭百度近期舉辦「AIDU計畫」，今年該計畫職位招聘擴增超60%，覆蓋了23個核心業務和11類研究方向，主要聚焦於人工智慧最前沿，包括大模型算法、大模型基礎架構、機器學習、語音技術、智能體等領域。

AIDU計畫為百度推出的精英招募計畫，以培養AI技術領軍人才為目標，特別注重候選人對技術的純粹熱愛與追求。百度在該計畫中將為學員量身定製個性化的培養路徑，並配備專屬技術專家導師進行一對一指導。

2026屆AIDU計畫於5月正式啟動，招募對象為2026屆博士和碩士生，傾向於超級學霸、學術大神、競賽高手和工程「大牛」（指該領的頂尖人才）。據悉AIDU計畫提供的薪資上不封頂。業內人士分析，百度此次大規模延攬頂尖技術人才，也是在提前布局未來的AI競爭。

事實上，除了百度以外，大陸科技公司也大手筆招募AI人才，比如阿里巴巴此前啟動春季2026屆實習生招聘，開放超過3,000個職位，與AI相關的職位占比近五成；大模型新創公司DeepSeek在今年初一口氣推出37個職位，其中，「深度學習研究員-AGI」一職月薪開出人民幣8萬至11萬元，且為14薪（年薪14個月），年薪能達人民幣百萬元。

為在AI賽道搶占先機，資料顯示，百度在AI領域研發投入已經達到人民幣1,800億元。

職位 百度 人民幣

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