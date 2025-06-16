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大陸軟體人才缺口上看20萬人 每年都以50%以上的速度在增長

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
在工業軟體國產替代加速潮流下，大陸面臨相關人才缺口挑戰。聯合報系資料照
在工業軟體國產替代加速潮流下，大陸面臨相關人才缺口挑戰。聯合報系資料照

在工業軟體國產替代加速潮流下，大陸面臨相關人才缺口挑戰。華為工業軟件與工業雲首席技術官丘水平指出，在未來的五年左右，大陸工業軟體領域的人才缺口大約在20萬，人才需求每年都以50%以上的速度在增長。

受到電子設計自動化軟體（EDA）被美國限制出口影響，迫使大陸工業軟體必須加速國產替代步伐。此外，央視報導，預計石油、化工、鋼鐵等行業領域到2027年要完成80萬套工業操作系統和200萬套工業軟體更新換代。工業軟體專業成為當前大陸人才緊缺度最高的領域之一。

工業軟體被視為工業製造「大腦和神經」，其分布在智慧製造的每一個環節，包括系統設計、電路設計、機械設計、生產製造等等，覆蓋工業產品的全生命周期。是製造業提升研發、生產、管理效率及設備性能的關鍵要素。隨著智慧製造、工業互聯網的推進，製造業對工業軟體的需求加大，對相關人才的需求也呈爆發式增長。

不過，大陸正面臨相關人才短缺的挑戰。央視報導，丘水平稱，華為成立國家工業軟體產教融合共同體，就是希望能夠解決一些現在工業軟體人才缺口方面的問題。

另一方面，工業軟體需要既懂軟體技術又熟悉工業流程的複合型人才，但當前大陸大學培養體系中，計算機專業學生比較缺乏工業知識，傳統工科專業學生又難以掌握複雜的算法開發。目前大陸僅廣東兩所大學東莞理工學院和廣東工業大學率先開設了工業軟體專業科系，並於2024年開始招生。

大陸發改委將工業軟體更新升級納入「兩新」政策支持範圍，代表大陸官方將通過政策引導和資金支持等方式鼓勵相關企業加大對工業軟體的投入。而在今年教育部新增的29個高校專業中，就含納了工業軟體。

廣東 央視

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