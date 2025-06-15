陸企「非洲手機之王」進軍兩輪電動車？陸媒：傳音成立出行事業部

一直以來有「非洲手機之王」稱號的大陸手機品牌「傳音」，在鞏固海外事業版圖的同時，據報傳出進軍兩輪電動車市場成立「出行事業部」。近日，有知情人士透露，傳音控股已成立出行事業部，探索兩輪電動車等相關業務，並透露傳音控股目前正在把兩輪車電動迅速在非洲和另外的開發中國家鋪開。對此，傳音控股未予置評，但目前該公司確實正招募多個出行業務相關職缺。

新浪財經報導，知情人士透露，傳音正計劃在非洲及其他發展中國家快速鋪開兩輪電動車業務。目前，傳音控股正在積極招募多個出行業務相關職位。他提到，如出行業務國家經理職位要求常駐非洲，負責旅遊業務在當地市場的商業模式的改進提升、落實及銷售管理，涵蓋門市開拓、零售營運與售後等環節。

值得注意的是，當中，出行業務國家負責人（駐象牙海岸）要求常駐非洲國家，負責出行業務（To B的電兩輪、電三輪車）的國家操盤，包括B端（企業用戶）客戶開發，打造圍繞客戶目標的鐵三角組織。

另外，出行—海外大客戶經理（駐奈及利亞）需要負責公司，在奈及利亞市場的客戶開發與管理，推廣公司商業化解決方案，實現新能源業務在當地落地。同時，傳音也招募電動摩托車產品負責人，要求熟悉三電系統（電機、電控、電池），並能定義三電與整車的匹配方案。

然而，快科技提到，目前大陸兩輪電動車市場已趨於飽和。一方面，以雅迪控股、愛瑪科技、新日股份為代表的大陸傳統巨頭占據主導位置；另方面，九號公司、小牛電動等新勢力則憑藉智慧化和全球化策略，開闢了差異化競爭路徑。

營商電動車統計顯示，2024年，大陸國內電動兩輪車產業銷售量為4,920萬台，較去年同期下降10.55%，整體呈下滑趨勢。

對此，中信證券分析，產業政策導向已十分清晰，伴隨新國標細則的推出，頂層設計基本完成。龍頭企業將憑藉合規性及產品迭代能力優勢，加速拓展市場占有率。

而在大陸存量市場競爭加劇的背景下，出海已成為頭部兩輪電動車企業尋求第二成長曲線的重要方向。目前，北美、歐洲和東南亞是大陸兩輪電動車的主要出口目的地。