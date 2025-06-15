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中國大學入學考試落幕 千萬考生秒變消費大軍

中央社／ 台北15日電

中國大學入學考試日前落幕，1335萬名考生成為今夏第一波消費大軍，各地商家紛紛推出各項針對應屆考生的促銷活動，准考證秒變「文旅消費通行證」，憑證可享各類優惠。

中國大學入學考試9日結束，綜合澎湃新聞等陸媒近日的消息，儘管中國近年消費低迷，但無阻考生及家長的熱情，有店家就說，每年考試結束，都會迎來消費小高峰，「家長們為了獎勵孩子，都捨得下本錢」。

商場餐飲區域也迎來不少考後聚餐的家庭，「許多考生走出考場，轉頭就走進商場、雪場、遊樂場」。

湖北武商集團一名相關負責人說，大學入學考試後，許多家長會為孩子準備畢業禮物，主要是手機、平板、電腦以及畢業旅行的出遊裝備等。

中國旅遊平台數據顯示，今年畢業旅行市場呈現長線化趨勢，長線遊機票預訂量年增35%，其中海南三亞因「避暑+玩水」備受青睞，三亞、海口的酒店預訂都有明顯增長。

「畢業旅行：3千（人民幣，約合新台幣1.23萬元）；考駕照：6千；手機、筆記本（個人電腦）：1.5萬；同學聚會：2千；零花錢：2千；合計：2.8萬」。

有考生在社群平台貼出「後高考（大學入學考試）帳單」，引發熱議。有網友稱自己當年參加考試後什麼都沒有，暑假就開始打工存大學生活費。

「後高考經濟」升溫，商家主動搶抓這波流量。杭州蘇寧易購西湖一號店今年特別推出「畢業煥新季」活動，考生憑准考證不僅享有「換機」補貼，還能獲得專屬折扣。杭州極地海洋世界也推出考生優惠，憑准考證或錄取通知書免費獲贈門票。

高考 畢業旅行 三亞

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