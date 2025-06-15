快訊

美民主黨籍州議員夫婦遭暗殺身亡 槍手冒充警察登門行凶

普亭致電川普祝生日快樂 雙方都盼結束中東衝突

聽新聞
0:00 / 0:00

騰訊3D大模型 PC也能跑

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

騰訊昨（14）日宣布混元3D 2.1大模型對外開源，這是首個全鏈路（全部開發過程）開源的工業級3D生成大模型。且適配於消費級顯卡，在個人電腦（PC）也能「跑」，代表大陸在3D生成AI領域取得重大突破。

IT之家報導，騰訊還在線上軟體原始碼代管服務平台GitHub等開源位址，提供詳細部署和使用教程，幫企業、中小團隊及個人開發者輕鬆上手。

目前混元3D模型在知名的開源社區和技術平臺Hugging Face下載量已超過180萬。

這也代表無論是開發者還是創作者，都能在本地，無限次生成高品質的3D作品，還可以根據需要訂製和調整，把騰訊混元3D 2.1大模型，變成自己的「3D工廠」。

上傳首飾盒圖片後為例，生成的3D首飾盒紋理清晰、質感細膩、光影一致。在遊戲、電影、線上商城等領域，新模型可生成3D版角色、道具、產品模型。

新模型既優化了幾何生成的品質，也開放了基於物理的渲染（PBR）材質生成大模型，進一步提升3D資產的質感和光影表現，告別「塑膠感」。

成大 光影 上傳

延伸閱讀

美估華為AI晶片年產僅20萬顆 商務部BIS局：絕不感到自滿

科大訊飛董事長：為避免卡脖子 將堅定不移走自主可控之路

Meta進擊AI領域 跨大步

超微伺服器晶片 台積操刀…新一代處理器將採2奈米製程

相關新聞

蘋果降價奪回陸手機龍頭 配合國家補貼 5月逆襲成功

市調機構Counterpoint Research公布最新數據顯示，今年5月，蘋果iPhone在大陸的銷量升至榜首，主要...

騰訊3D大模型 PC也能跑

騰訊昨（14）日宣布混元3D 2.1大模型對外開源，這是首個全鏈路（全部開發過程）開源的工業級3D生成大模型。且適配於消...

2025陸家嘴論壇 陸將發布金融政策

2025陸家嘴論壇將於6月18日至19日在上海登場。上海市政府新聞辦此前曾介紹論壇相關狀況指出，預料將與各界人士商討金融...

陸副外長訪印度 觸及稀土出口

繼中美、中加、中歐關係，大陸與印度的關係改善也在持續運作中。大陸副外長日前訪問印度，重申雙方將推進早日恢復直航、互派記者...

90元就能吃到海底撈？陸門市推出平日自助午餐搶攻上班族群

大陸餐飲市場競爭激烈，海底撈面對到主業火鍋業務增長乏力，也和其他餐飲企業一樣，試圖開創第二增長曲線。近期，大陸部分海底撈...

Labubu變吸金獸 萌生「日租」商機 亂象跟著來

內地潮玩品牌泡泡瑪特旗下公仔Labubu近日爆火全球，其盲盒、手辦等衍生品在電商平台銷量持續攀升，隨著Labubu的風靡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。