騰訊3D大模型 PC也能跑

騰訊昨（14）日宣布混元3D 2.1大模型對外開源，這是首個全鏈路（全部開發過程）開源的工業級3D生成大模型。且適配於消費級顯卡，在個人電腦（PC）也能「跑」，代表大陸在3D生成AI領域取得重大突破。

IT之家報導，騰訊還在線上軟體原始碼代管服務平台GitHub等開源位址，提供詳細部署和使用教程，幫企業、中小團隊及個人開發者輕鬆上手。

目前混元3D模型在知名的開源社區和技術平臺Hugging Face下載量已超過180萬。

這也代表無論是開發者還是創作者，都能在本地，無限次生成高品質的3D作品，還可以根據需要訂製和調整，把騰訊混元3D 2.1大模型，變成自己的「3D工廠」。

以上傳首飾盒圖片後為例，生成的3D首飾盒紋理清晰、質感細膩、光影一致。在遊戲、電影、線上商城等領域，新模型可生成3D版角色、道具、產品模型。

新模型既優化了幾何生成的品質，也開放了基於物理的渲染（PBR）材質生成大模型，進一步提升3D資產的質感和光影表現，告別「塑膠感」。