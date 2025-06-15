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蘋果降價奪回陸手機龍頭 配合國家補貼 5月逆襲成功

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
蘋果iPhone拿下大陸5月銷量冠軍。圖為蘋果iPhone 16手機在內蒙古蘋果門市販售。（中新社）
蘋果iPhone拿下大陸5月銷量冠軍。圖為蘋果iPhone 16手機在內蒙古蘋果門市販售。（中新社）

市調機構Counterpoint Research公布最新數據顯示，今年5月，蘋果iPhone在大陸的銷量升至榜首，主要歸功於蘋果降價配合大陸國家補貼。

蘋果在大陸面臨來自本土對手日益激烈的競爭，不得不採取降價措施來保持競爭力。5月大陸電商平台對蘋果最新款iPhone 16系列手機推出最高人民幣2,500元（約新台幣10,200元）的折扣。此前蘋果部分通路降價，使iPhone 16 Pro 128GB版本可以享受國家補貼政策，人民幣5,499元的價格引發搶購熱潮出現斷貨現象。

該機型透過官方降價加上國家補貼後價格降至人民幣5,499元，相比人民幣7,999元的發售價降幅高達31%，成為蘋果史上Pro系列首次進入人民幣5,000元價格區間。

iPhone登頂大陸5月手機品牌冠軍 圖／經濟日報提供
iPhone登頂大陸5月手機品牌冠軍 圖／經濟日報提供

快科技報導，Counterpoint Research報告中指出，蘋果不只在大陸銷量上升，今年4月和5月在全球銷量年增15%，主要是受蘋果在大陸和美國這兩個最大市場恢復增長的推動。同時iPhone在日本、印度和中東等市場的銷量，也出現兩位數增長。

該市場研究公司的高級分析師Ivan Lam表示，這些數據為iPhone第2財季的全球銷量，表現奠定良好基礎。

但Lam表示，考慮到大陸政府補貼，和目的在促進 iPhone銷售的誘人優惠措施，iPhone在大陸銷售是否還有「更大的增長空間」，這仍然是一個問題。

此外，一年一度的618年中大促日前啟動，廠商優惠加上國補，對打算換新手機的消費者來說，是一個入手的好時間。京東手機618競速榜顯示，榜單前三名全部被蘋果手機包攬，分別是iPhone 16 Pro、iPhone 16和iPhone 16 Pro Max。

降價加上國補，iPhone 16 Pro成為京東618手機銷量王，128GB版本補貼後售價人民幣5,499元，如此空前的降價力度引發搶購，部分配色顯示無貨。

金融界報導，諮詢公司和眾匯富分析認為，蘋果此次的價格調整並非簡單的降價行為，而是品牌策略、產品路線與市場節奏多線並進的綜合博弈。

售價 人民幣 128GB

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