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因中美關稅戰推遲接收 波音向陸吉祥航空交付飛機

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
波音公司今天向大陸吉祥航空交付一架全新787-9飛機。圖為波音此前被大陸凍結4年後，2023年12月在上海浦東機場首次交付給吉祥航空第7架波音787-9客機。（取材自微博）
波音公司今天向大陸吉祥航空交付一架全新787-9飛機。圖為波音此前被大陸凍結4年後，2023年12月在上海浦東機場首次交付給吉祥航空第7架波音787-9客機。（取材自微博）

第一財經報導，波音公司今天向大陸吉祥航空交付一架全新787-9飛機，這是波音時隔多時首次在其美國大本營重啟向大陸航司交付飛機。在此之前，受中美關稅貿易戰影響，大陸航司暫停接收波音飛機。

彭博4月引述知情人士透露，大陸吉祥航空原計劃在約三周後接收的一架價值1.2億美元的波音787-9夢想客機，但美國總統川普對大陸加徵高額關稅導致貿易戰升級後，吉祥航空決定推遲接收。

波音新機從4月起停止交付大陸，是回應美國總統川普所加徵的關稅，4月期間，波音已從位於上海附近的舟山完工中心，將至少三架737 MAX飛機調回美國。

波音此前曾表示，受關稅政策影響，大陸客戶將不再接收新機，並稱公司正考慮轉售數十架飛機。而後美中5月12日達成協議，將在90天內取消大部分關稅。

彭博接著在5月中引述知情人士透露，中美貿易談判取得突破後，大陸已取消對航空公司接收美國波音飛機禁令。知情人士說，北京當局的官員當時已開始通知國內航空公司和政府機構，美國製造的飛機交付可以恢復，航空公司有權自行決定按照時間和條款安排交付。

波音執行長Kelly Ortberg並在5月29日就表示，大陸的航空公司將於6月恢復接收波音飛機。

路透日前報導，根據FlightRadar24航班紀錄，一架噴有廈門航空標誌的全新波音737 MAX在6日從西雅圖起飛，前往波音在大陸的交機中心所使用的飛行路線。該飛機的首站是到夏威夷Kailua-Kona加油，波音飛機在橫越太平洋途中時常會在此加油。

飛機 波音

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