中美局勢緊張、企業產能過剩 陸5月新增貸款不如預期

中國人民銀行公布5月金融統計數據顯示，5月新增貸款為人民幣6,200億元，不如外界預期。外媒指出，因中美貿易緊張局勢加劇，加上房地產長期低迷，持續抑制借貸意願；另有分析師指出，不少企業有產能過剩問題，融資擴產的意願和能力亦有限。

中國人民銀行13日發布金融統計數據顯示，前5個月大陸人民幣貸款增加10.68兆元，其中企（事）業單位貸款增加人民幣9.8兆元；5月末，大陸人民幣貸款餘額266.32兆元，增長7.1%。分部門來看，前5個月，住戶貸款增加人民幣人民幣5724億元，企（事）業單位貸款增加9.8兆元，其中中長期貸款增加人民幣6.16兆元。

據《華爾街日報》估算，大陸銀行業上月新增人民幣貸款為人民幣6,200億元，遠高於前一個月人民幣2,800億元的疲軟水平。這主要歸因於季節性因素，因為4月份通常是借貸需求淡季，貸款機構從5月份開始衝刺放貸目標。不過5月份新增貸款規模仍遠低於經濟學家預期的人民幣8,500億元。

從貨幣供應看，5月末，廣義貨幣（M2）餘額人民幣325.78兆元，增長7.9%，低於市場預期的增長8.1%；狹義貨幣（M1）餘額人民幣108.91兆元，增長2.3%。

另外，前5個月大陸人民幣存款增加14.73兆元，其中住戶存款增加人民幣8.3兆元。

同日發布的社會融資數據顯示，5月末，大陸社會融資規模存量為人民幣426.16兆元，增長8.7%；前5個月社會融資規模增量累計為人民幣18.63兆元，比上年同期多人民幣3.83兆元。

華爾街日報指出，按照計算，5月社會融資規模總量為人民幣2.29兆元，而4月份為人民幣1.16兆元。在私人部門需求疲軟之際，這一增長主要得益於強勁的政府借款。

《明報》引述大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒，截至5月底社會融資存量增速與4月持平，信貸增長自去年第四季初低位穩定，不過大陸持續減息降準，對推動貸款反彈作用有限，企業憂慮經濟前景令他們貸款時較為審慎，不少企業有產能過剩問題，融資擴產的意願和能力亦有限，另外房地產復甦較慢，亦未能帶動貸款需求。