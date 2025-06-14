快訊

小S迎47歲生日「首次沒大S陪伴」 S媽吐思女之情：好想我的心肝寶貝

中職／沒錯過布坎南初登板！ 南珉貞曬合照：他兒子還記得我

逢甲大樹倒塌壓死碩士生 檢方上午赴醫院相驗遺體

聽新聞
0:00 / 0:00

科大訊飛董事長：為避免卡脖子 將堅定不移走自主可控之路

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸人工智慧公司科大訊飛董事長劉慶峰近日發表內部講話。（圖／取自經濟觀察報）
大陸人工智慧公司科大訊飛董事長劉慶峰近日發表內部講話。（圖／取自經濟觀察報）

大陸人工智慧公司科大訊飛董事長劉慶峰日前表示，相比使用輝達等海外算力，基於大陸國產算力進行大模型訓練和算法創新面臨諸多挑戰，但為了避免「卡脖子」，將堅定不移地走自主可控之路。

快科技報導，在科大訊飛成立26周年之際，劉慶峰發表內部講話，提出上述觀點。

劉慶峰表示，基於大陸國產算力進行大模型訓練和算法創新面臨諸多挑戰，像是需要增加移植適配、性能調優、對比驗證等額外步驟和算力，「基於國產算力的所有新算法研發會慢三個月，在今天這個你追我趕的時代，這是不得了的差別。」

但他強調，科大訊飛將堅定不移地走自主可控之路，一是公司具備這樣的實力，能夠做到；二是為了避免被卡脖子，必須做到，他並稱「基於國產算力的新算法研發，會慢一些，但不會矮。」

他還強調，未來一個國家和民族在全球的影響力，將部分取決於其能夠輸出多少主權大模型，「如果說中國能向更多國家提供底座大模型能力，中華民族在全球的影響力很快就能上來。從這個角度來說，科大訊飛也要堅定不移地為世界提供第二選擇。」

作為大陸最早進入語音識別、機器翻譯等領域的企業之一，科大訊飛近年來將重心轉向大模型研發及行業化落地。其產品包括錄音筆、翻譯機和助聽器等，應用領域覆蓋智慧教育、智慧醫療、智慧汽車、AI企業解決方案、智慧城市等行業應用領域。科大訊飛的AI大模型也在今年大阪世博會的大陸館展出，使用中日英三種語言交互。

據經濟觀察報，科大迅飛的海外市場呈現快速增長，今年1-5月科大訊飛海外AI銷售收入增長25倍，C端硬件銷售增長3倍。訊飛智能辦公本在日本上市兩個月，成為Makuake眾籌平台平板類銷售額Top1。

日本 人工智慧

延伸閱讀

館長喊中國好棒！吳鳳來台18年揭兩岸差別：不要談政治

超微伺服器晶片 台積操刀…新一代處理器將採2奈米製程

【重磅快評】沈伯洋說的句句經典 成了認知作戰的輪迴

館長上海狂讚「垃圾桶很特別」！抖音影片爆紅　大陸網友猛吐槽

相關新聞

中美局勢緊張、企業產能過剩 陸5月新增貸款不如預期

中國人民銀行公布5月金融統計數據顯示，5月新增貸款為人民幣6,200億元，不如外界預期。外媒指出，因中美貿易緊張局勢加劇...

科大訊飛董事長：為避免卡脖子 將堅定不移走自主可控之路

大陸人工智慧公司科大訊飛董事長劉慶峰日前表示，相比使用輝達等海外算力，基於大陸國產算力進行大模型訓練和算法創新面臨諸多挑...

大陸海關批准106家新的美國豬肉和家禽工廠符合條件肉品出口大陸

據路透社，中國海關在其網站發佈公告稱，中國已批准106家新的美國豬肉和家禽工廠出口6月12日或之後生產的符合條件的產品。

提振房市…廣州擬取消「四限」 一線城市首例

大陸政府持續刺激房市復甦，提振市場活力。廣州昨（13）日發布「提振消費專項行動實施方案『徵求意見稿』」，提出有序減少消費...

買李嘉誠港口 中資參一腳

知情人士透露，中國幾家航運巨擘正在洽談出資加入一個跨國財團，與原本多由美國投資人組成的該財團，一起尋求收購香港億萬富翁李...

陸多地促消費 推周休2.5日

為促進消費，大陸多個城市發布通知鼓勵推行2.5天休假模式，希望藉由民眾更多休息時間帶來更多消費機會，不過並不是減少工作時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。