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大陸海關批准106家新的美國豬肉和家禽工廠符合條件肉品出口大陸

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中國大陸批准106家美豬肉及家禽工廠出口合格肉品到大陸。（路透）
中國大陸批准106家美豬肉及家禽工廠出口合格肉品到大陸。（路透）

據路透社，中國海關在其網站發佈公告稱，中國已批准106家新的美國豬肉和家禽工廠出口6月12日或之後生產的符合條件的產品。

通知顯示，這一批准於週四發布。此前，中美兩國就上個月在日內瓦會談中達成的貿易休戰框架達成一致，使其重回正軌。

今年3月份，美以芬太尼議題為由對大陸加徵共20%的關稅，中國大陸除對美國價值達210億美元的農產品包含雞肉、小麥、高粱等加徵最高15%的報復性關稅外，還在3月16日對一千多家依據2020年美中第一階段貿易協議獲得授權出口中國的美國肉品工廠取消資格。

這次批准106家是否是3月份資格失效的工廠一部分，還是新批准的工廠，目前不得而知。

路透報導，根據中國海關資料庫，新批准的工廠包括 23 家豬肉加工廠和 83 家家禽加工廠。報導稱，根據川普總統促成的2020年「第一階段」貿易協議，數百家美國肉類加工廠獲得了進入中國的資格，但許多工廠在今年早些時候失去了資格。雖然豬肉和家禽加工廠的註冊已獲續期，但牛肉加工廠的註冊仍被列為「已過期」。

貿易協議 美國豬肉 海關

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