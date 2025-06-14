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陸國務院總理李強：要讓房地產止跌回穩

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

大陸國務院總理李強昨（13）日主持召開國務院常務會議，聽取構建房地產發展新模式和推進好房子建設有關情況匯報，他強調，要更大力度推動房地產市場止跌回穩。

新華社報導，國常會指出，構建房地產發展新模式，對於促進房地產市場平穩、健康、高質量發展具有重要意義，要著眼長遠，堅持穩中求進、先立後破，有序搭建相關基礎性制度。

會議強調，要扎實有力推進「好房子」建設，納入城市更新機制加強工作統籌，在規劃、土地、財政、金融等方面予以政策支持，要對全國房地產已供土地和在建項目進行摸底，進一步優化現有政策，提升政策實施的系統性有效性，多管齊下穩定預期、激活需求、優化供給、化解風險，更大力度推動房地產市場止跌回穩。

另外，會議指出，要用好中國（上海）自由貿易試驗區全面對接國際高標準經貿規則的試點經驗，在更大範圍釋放制度創新紅利，以高水平開放推動深層次改革、高質量發展。要因地制宜做好複製推廣工作，充分考慮各地實際情況，重點推進企業和群眾急需的試點舉措，做好與其他改革開放試點措施的相互協調、相互銜接。要在守住風險底線的前提下，更大力度開展制度型開放試驗，加快構建更高水平開放型經濟新體制。

會議表示，要加快完善統一規範、協同共享、科學高效的信用修復機制，更好幫助失信主體重塑信用。

風險 房地產 國務院

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