提振房市…廣州擬取消「四限」 一線城市首例

大陸政府持續刺激房市復甦，提振市場活力。廣州昨（13）日發布「提振消費專項行動實施方案『徵求意見稿』」，提出有序減少消費限制，包括優化房地產政策，全面取消限購、限售、限價，降低貸款首付比例和利率，以滿足住房消費需求，是首個全面取消限購的一線城市。

財聯社報導，本次徵求意見稿，將房地產消費視為提振整體消費市場活力的「重要一環」。業內分析師普遍認為，這一系列政策的落地，將有力提振廣州樓市，加速房價站穩。

58安居客研究院院長張波指出，此舉代表廣州成全大陸首個全面取消「四限」，也就是限購、限售、限價、限貸的一線城市。

實際上，廣州在房地產政策鬆綁上早有伏筆。中指院華南分院研究主管陳雪強指出，本次「徵求意見稿」提及的全面放開限售、限購政策，廣州實際上已於2024年5月及9月分別全面放開並實施。取消限價政策雖此前未發布正式文件，但實際已在執行，也就是開發商仍需進行價格備案，但官方不再提供指導價。

關於信貸政策，陳雪強補充，廣州目前首套及二套商貸首付比例均為15%，商貸首套利率為3%，公積金利率為2.6%，已處於較低水準，未來公積金貸款首付比例存在進一步下調空間。

而從廣州自身的房地產市場現狀來看，政策調整也十分必要。張波介紹，從統計局公布的房價數據看，廣州是一線城市中房價下跌壓力相對較大的城市，今年以來一二手房市場仍處於下跌通道。

雖然安居客線上數據顯示，6月整體二手掛牌房價趨穩，但白雲、番禺、南沙、增城等周邊區域房價下跌現象更為明顯。

陳雪強認為，此次徵求意見稿將取消範圍，明確擴展至限售和限價，並強調降低首付比例和利率，是對已實施政策的全面確認，向市場傳遞強烈的寬鬆信號。

除了核心的限制性措施鬆綁，廣州此次方案還從多角度部署措施，目的在啟動潛在需求並全方位滿足住房消費。例如方案明確提出，扎實推進城中村及老舊社區改造，2025年計畫推進新開工老舊社區改造超150個，更新住宅老舊電梯超過9,000台，完成城中村改造固定資產投資人民幣1,000億元。