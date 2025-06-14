兩岸快遞／陸鐵路前五月載客增7% 寫歷史同期新高

大陸國家鐵路集團公布，今年1至5月，全國鐵路發送旅客18.6億人次，創歷史同期新高，年增7.3%，全國鐵路日均開行旅客列車1萬1,243列、年增7.5%，其中5月1日全國鐵路開行旅客列車1萬3,752列，發送旅客2,311萬人次，雙雙創下歷史新高。另外，因過境免簽政策效益，1至5月全國鐵路發送外籍旅客766.5萬人次，年增29%。

北京／習近平將出訪哈薩克 參加中亞峰會發表演講

大陸外交部宣布，應哈薩克共和國總統托卡耶夫邀請，大陸國家主席習近平將於6月16日至18日赴哈薩克阿斯塔納出席第二屆中國—中亞峰會，習近平將發表演講，和中亞五國凝聚合作共識，推動各領域合作提質升級。

北京／公告網路銷售監管新規 要求改善產品召回機制

大陸國家市場監管總局公告，對網路銷售消費品召回監管提出多項新要求，規定電商業者需建立健全消費品缺陷信息收集處理機制，要求具有商品條碼信息的生產者在召回計畫中提供商品條碼信息，以保障消費者權益。

天津／舉辦航運產業博覽會 展示港口綠色轉型進展

天津舉辦第三屆天津國際航運產業博覽會，展示中國大陸在推動港口去碳化方面取得顯著進展，包括岸電系統、替代燃料船舶和全自動綠色碼頭等項目正不斷出現，顯示推動港口綠色轉型是通往可持續未來的重要一步。

上海／泡泡瑪特快閃店登陸 新系列盲盒引發搶購

泡泡瑪特推出THE MONSTERS怪味便利店主題快閃活動，在華東首個展覽登陸上海，將知名的玩偶Labubu變身成便利店裡的小吃零食，泡泡瑪特並同步推出Labubu新系列盲盒吸引眾多粉絲前來搶購。

杭州／最長高鐵跨海大橋將建成 刷新多項世界紀錄

在杭州灣EL海平面上，新建南通至寧波高速鐵路的最後一根鋼管打樁完成，全長29.2公里，採用時速350公里的雙線無砟軌道設計，是目前世界在建長度最長、建設標準最高的高速鐵路跨海大橋，建成後將創下多項世界紀錄。

廈門／海峽論壇兩岸懇談會開幕 分享智慧社區成果

第十七屆海峽論壇─兩岸社區服務懇談會開幕，來自台灣近20個社團以及海峽兩岸社區工作機構代表、智慧社區建設方面專家學者，兩岸基層青年、社會服務工作者、各界人士共160多人參加，要推動交流，廣泛共享智慧社區成果。

廣州／TVB攜手騰訊視頻 推動大灣區文化產業發展

香港電視廣播有限公司（TVB）在廣州舉辦大灣區文化產業推廣會，推動實現高質量發展，並與騰訊視頻、深圳廣播電影電視集團等簽署合作協議，在打造精品劇集、深化粵港澳文化影視合作等方面展開聯動。

香港／零跑汽車展開預售 要向全球消費者展現實力

零跑汽車兩款車型在香港開啟預售，標誌著該公司正式進入香港市場。零跑汽車表示，香港市場每年的汽車銷售規模約4萬至5萬輛，本身體量並不大，但公司重視香港，這裡是向全球消費者展示零跑產品的絕佳窗口。