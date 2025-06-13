營運不佳？漢堡王擬關閉陸部分門市

在大陸餐飲業起伏加劇的背景下，漢堡王中國12日對外披露，將關閉部分選址及經營不佳的門市，這一調整預計會使2025年漢堡王在大陸的門市總數有所下降。

為抵消部分影響，公司計劃同步新增40-60家新餐廳。漢堡王中國表示，新門市將戰略布局於品牌基礎穩固、增長動能明確的一二線城市的核心商圈。

今年一季度業績會上，漢堡王母公司RBI集團執行長Josh Kobza表示，漢堡王中國預計在未來12個月內關閉⼀些尚未盈利的餐廳，關店標準是平均年銷售額不到30萬美元。

但他強調，自RBI收購漢堡王中國以來，已看到了初期業績呈現積極態勢。比如，在本地管理團隊推動下，漢堡王中國銷售額有所提升。

RBI高層去年曾透露，未來5年，該集團計劃在亞洲市場新建3,000家門市，其中一半預計將來自大陸市場。截至2024年底，漢堡王在大陸有1,474家門市。

據證券時報，RBI集團今年2月從土耳其餐飲集團TFI Asia Holdings BV及Pangaea Two Acquisition Holdings XXIII收購其持有的全部漢堡王中國股權，收購交易金額約為1.58億美元。RBI通過子公司現已持有漢堡王中國近100%股權。

TFI在2012年從RBI集團拿下漢堡王大陸市場的主特許經營權和獨家開發權，授權初始期限為20年，按照原計劃，品牌經營權期限至2032年6月。提前更換運營商，與漢堡王在大陸不盡如人意的市場表現密切相關。

自2023年起，漢堡王中國已連續兩年未能達到管理層預期的門市擴張目標。這一部分源於大陸市場競爭越來越激烈有關，除了肯德基、麥當勞為首的西式漢堡品牌，還有以塔斯汀為代表的中式漢堡品牌加入，漢堡王曾嘗試通過推行低價策略，但短期沒達到理想效果。

21世紀經濟報導，大陸餐飲業起伏在過去一年加劇。久謙中台數據顯示，與2023年相比，除了西餐、麵包甜品和韓餐，其餘品類店效普遍下滑，2024年閉店數攀升至409萬家，閉店率61.2%，均超2023年。

價格戰也在走向激烈。各家年報顯示，小菜園、九毛九、太二、慫火鍋、海底撈、呷哺呷哺、湊湊等知名餐飲品牌，客單價均在明顯下滑區間。2025年一季度，肯德基、必勝客客單價進一步下滑。