快訊

印度航空重大空難逾260死 母公司塔塔集團：每人賠償344萬元

「綜藝大熱門」開播12年喊停 吳宗憲宣布捐出上億身家

公布了！ 高雄立委黃捷、許智傑罷免連署宣告失敗

中國勞工通訊解散 創辦人韓東方：財政問題

中央社／ 香港13日電

香港勞工組織「中國勞工通訊」近日宣布解散，創辦人韓東方今天對此表示，解散是因為財政問題。

韓東方今天接受中央社記者電話訪問時說，因為財政出現問題，因此解散中國勞工通訊，這也是他的決定。他並表示，今後仍會留港生活。

除此以外，韓東方拒絕回答其他問題。

中國勞工通訊昨天宣布，因資金短缺及負債問題，公司已無法維持運作，決定解散並啟動相關程序。

根據網路資料，1989年北京爆發民主運動，當時韓東方積極參與其中，被視為「八九民運」的工運領袖。「六四事件」發生後，韓東方被中國當局逮捕並遭囚禁了22個月。

1991年4月，韓東方因結核病保外就醫，在美國接受了為期一年的治療後，於1993年8月15日返回中國，但在廣州被逮捕及被驅逐出境，輾轉前往香港，1994年在港創辦中國勞工通訊社，此後獲得香港身分證

香港 身分證 財政 負債 六四

延伸閱讀

港國安法5年…326人被捕165人定罪 李家超擬推高官責任制

國際鋼琴賽冠軍沈靖韜8月30日返港獻琴技 亞洲巡演首站

新股火熱 港IPO上半年集資1087億港元 同比漲7倍冠全球

北京駐港國安公署與香港國安處首次聯合執法

相關新聞

「中國有華為罩著」 黃仁勳促美撤除晶片銷售禁令

Nvidia(輝達)執行長黃仁勳12日接受CNBC專訪時表示，若美國持續對中國AI晶片施加出口限制，那麼中國科技巨人華為...

觀光署傳拒絕陸方來參加旅展 陸國台辦批不管民眾死活

大陸國台辦13日發布消息，披露我方觀光署拒絕大陸方面人員赴台灣舉辦海峽兩岸台北夏季旅展，國台辦批評民進黨政府對旅展橫加干...

陸商務部：將修訂擴大鼓勵外商投資產業目錄

為吸引外資，大陸商務部國際貿易談判副代表李詠箑13日表示，將從三個方面推進高水準對外開放和展開工作，支持外資企業投資中國...

哪吒汽車CEO被員工堵門討薪 下一秒宣布居家辦公

中國新能源汽車業內卷嚴重，業績不佳的哪吒汽車傳出倒閉欠薪，員工們不滿公司未拿出誠意解決，近日前往哪吒汽車上海總部圍堵討工...

Labubu仿品1隻賺165元 義烏店家仍偷賣 官媒不忍了

紅遍全球的Labubu帶動龐大商機，市場上也出現各式各樣的仿製品，不僅「Lababa」、「Lagogo」銷量不差，還有「...

新股火熱 港IPO上半年集資1087億港元 同比漲7倍冠全球

香港新股市場表現強勁。會計師事務所安永統計，今年上半年香港IPO集資額將按年上漲7倍至1087億（港元，下同，約138億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。