中國勞工通訊解散 創辦人韓東方：財政問題

香港勞工組織「中國勞工通訊」近日宣布解散，創辦人韓東方今天對此表示，解散是因為財政問題。

韓東方今天接受中央社記者電話訪問時說，因為財政出現問題，因此解散中國勞工通訊，這也是他的決定。他並表示，今後仍會留港生活。

除此以外，韓東方拒絕回答其他問題。

中國勞工通訊昨天宣布，因資金短缺及負債問題，公司已無法維持運作，決定解散並啟動相關程序。

根據網路資料，1989年北京爆發民主運動，當時韓東方積極參與其中，被視為「八九民運」的工運領袖。「六四事件」發生後，韓東方被中國當局逮捕並遭囚禁了22個月。

1991年4月，韓東方因結核病保外就醫，在美國接受了為期一年的治療後，於1993年8月15日返回中國，但在廣州被逮捕及被驅逐出境，輾轉前往香港，1994年在港創辦中國勞工通訊社，此後獲得香港身分證。