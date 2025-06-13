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陸商務部：將修訂擴大鼓勵外商投資產業目錄

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸商務部網表示，將從三個方面推進高水準對外開放和展開工作，支持外資企業投資中國、深耕中國，修訂並擴大《鼓勵外商投資產業目錄》。（美聯社）
大陸商務部網表示，將從三個方面推進高水準對外開放和展開工作，支持外資企業投資中國、深耕中國，修訂並擴大《鼓勵外商投資產業目錄》。（美聯社）

為吸引外資大陸商務部國際貿易談判副代表李詠箑13日表示，將從三個方面推進高水準對外開放和展開工作，支持外資企業投資中國、深耕中國，修訂並擴大《鼓勵外商投資產業目錄》。

大陸國新辦今天就2025年跨國公司領導人青島峰會有關情況，召開記者會，李詠箑是在會上做上述表示。

李詠箑說，一是進一步擴大開放，放寬外資市場准入。將落實好《2025年穩外資行動方案》，在雲計算、生物技術、獨資醫院等領域加快開放試點，有序擴大其他服務領域的自主開放。

她說，我們要用好現有的開放平台，比如自由貿易試驗區、國家級經濟技術開發區、國家服務業擴大開放綜合試點示範等，穩步擴大制度型開放。還將修訂並擴大《鼓勵外商投資產業目錄》，研究制定鼓勵外資企業境內再投資政策，為外資企業在中國投資新興領域和未來產業提供更多的機遇。

二是維護市場公平競爭，保障外資企業的國民待遇。李詠箑提出，落實好《公平競爭審查條例》，做到內外資企業一視同仁。確保外資企業在華生產的產品按照法律規定平等參與政府採購，支持外資企業平等參與大規模設備更新、消費品以舊換新，讓外資企業充分享受中國市場規模持續增長的紅利。

三是加強外商投資服務保障，營造一流的營商環境。李詠箑說，針對外資企業重點關注的議題，大陸商務部將通過外資企業圓桌會議、重點外資項目工作專班、服務保障進外企等方式，協調解決實際問題，和繼續擦亮投資品牌，辦好各類投資促進活動，加快推動重點外資項目落地建設，鼓勵金融機構為外資企業提供融資服務，引導各類基金與外資企業展開股權投資合作等。

大陸商務部 外資

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