快訊

高雄75歲翁駕車停紅燈倒退嚕！下車第一句話令駕駛傻眼

才發生重大空難 印度航空普吉島飛德里航班驚傳收「炸彈威脅」

《漫威》火箭浣熊來敲門？牠站立無辜神情爆紅 網友全被萌翻「太療癒」

中國車企財困 哪吒汽車將進入破產重整程序

中央社／ 台北13日電

中國車企嚴重內捲（過度競爭導致惡性內耗），曾是「造車新勢力」的電動車品牌哪吒汽車深陷泥沼。董事長方運舟日前在上海辦公室被員工圍堵討薪，相關負責人更表示哪吒汽車母公司已經申請破產，哪吒汽車將於16日前正式進入破產重整程序。

綜合紅星資本局及九派財經等中國媒體報導，據網上流傳影片，11日哪咤汽車上海總部內不少員工圍坐在董事長兼執行長方運舟的辦公室門口，表示要討回被拖欠的工資。現場氣氛緊張，員工們情緒激動，方運舟未能給予員工滿意的答覆，最後需人員護送離開，場面混亂。

報導指出，近年哪咤汽車出現資金斷鏈問題。去年6月哪咤汽車向港交所遞交的招股書顯示，2021年至2023年，該公司虧損額分別約為人民幣48.4億元（約新台幣197億元）、66.66億元和68.67億元，3年累計虧損額超過180億元。

去年10月哪咤汽車因經營困境，開始傳出大規模裁員、降薪、拖欠供應商貨款、停工停產等負面消息。今年3月哪咤汽車上海總部被供應商圍堵討債。今年4月中國媒體報導，哪咤汽車累計拖欠員工補償等近4億元，涉及3000多人。哪咤汽車前執行長張勇據傳已經離職並棲身英國。

哪吒汽車於2014年成立，2022年時曾以15.2萬輛銷量登上造車新勢力榜首。然而2023年起交車情況急轉直下，今年1月在中國國內零售量僅剩110輛。

中國車企近年不斷掀起價格戰，造成低利潤及供應商不斷被壓價等問題，官方也公開表示要整治車企內捲問題。

延伸閱讀

【重磅快評】透過「沈伯洋破口」觀館長遊上海

館長讚上海「廁所有門」透露歧視 教授勸小心：恐刺中共痛點

兩岸快遞／陸過境免簽範圍再擴大 印尼公民也適用

偷吃豆腐？請館長品川菜 汪小菲突喊：中國台灣

相關新聞

「中國有華為罩著」 黃仁勳促美撤除晶片銷售禁令

Nvidia(輝達)執行長黃仁勳12日接受CNBC專訪時表示，若美國持續對中國AI晶片施加出口限制，那麼中國科技巨人華為...

陸商務部：將修訂擴大鼓勵外商投資產業目錄

為吸引外資，大陸商務部國際貿易談判副代表李詠箑13日表示，將從三個方面推進高水準對外開放和展開工作，支持外資企業投資中國...

哪吒汽車CEO被員工堵門討薪 下一秒宣布居家辦公

中國新能源汽車業內卷嚴重，業績不佳的哪吒汽車傳出倒閉欠薪，員工們不滿公司未拿出誠意解決，近日前往哪吒汽車上海總部圍堵討工...

Labubu仿品1隻賺165元 義烏店家仍偷賣 官媒不忍了

紅遍全球的Labubu帶動龐大商機，市場上也出現各式各樣的仿製品，不僅「Lababa」、「Lagogo」銷量不差，還有「...

新股火熱 港IPO上半年集資1087億港元 同比漲7倍冠全球

香港新股市場表現強勁。會計師事務所安永統計，今年上半年香港IPO集資額將按年上漲7倍至1087億（港元，下同，約138億...

中國港口經濟夯 去年達6.7兆元 占城市總量13%

第3屆天津國際航運產業博覽會12日開幕並發布「2024年度中國海港城市港口經濟發展報告」。報告指出，去年中國海港城市港口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。