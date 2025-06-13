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中資企業傳洽談加入收購李嘉誠港口的出資團隊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
香港富豪李嘉誠的長江和記實業，要賣掉全球40多個港口。 路透
香港富豪李嘉誠的長江和記實業，要賣掉全球40多個港口。 路透

彭博新聞引述知情人士報導，中國大陸最大的航運公司正在洽談加入一個跨國的出資團隊，該團隊正尋求收購香港億萬富豪李嘉誠所出售的全球港口資產。中資企業的此一舉動，旨在緩解北京對這頗具爭議交易的擔憂。

要求匿名的消息人士說，中國遠洋海運集團等幾家中資企業，正在與義大利億萬富豪艾彭提（Gianluigi Aponte）旗下的碼頭投資公司（Terminal Investment Ltd）接洽，就中國大陸投資人加入以碼頭投資公司為首的這支出資團隊，以及可能持有的股份，進行磋商。這支投資人團隊的成員還包括美國公司貝萊德及其子公司Global Infrastructure Partners。

知情人士指出，上月中美官員在瑞士舉行會談後，讓中資企業做為投資人之一，加入出資團隊成為推動李嘉誠港口出售交易的選項之一。北京強烈反對包括巴拿馬運河沿岸兩個港口的交易，擔心會影響中國大陸的全球航運和貿易發展戰略。

李嘉誠的長江和記實業一旦成功出售這兩個巴拿馬港口及全球其他41個港口，預計將可有逾190億美元現金入袋。

消息來源說，中資企業想加入出資團隊的商談仍在進行中，可能還會有其他方式讓中國大陸投資人加入

這個集團，具體細節尚未敲定。中遠、長和、控制碼頭投資公司的艾彭提家族旗下的地中海航運公司（MSC）均沒有回應彭博新聞的置評請求。貝萊德則是不予置評。

李嘉誠港口交易案，是他近年來面臨的最具地緣政治挑戰的交易之一，因為正值美中因貿易問題關係緊張，中國大陸市場監管機構已經表示，將審查這樁交易。彭博3月時曾經報導，中國大陸有關部門已要求國有企業暫停與李嘉誠相關企業啟動新的合作。

李嘉誠港口交易案如果無法在7月底前敲定，交易可能告吹，屆時長和與碼頭投資公司主導的這個出資團隊為期145天的獨家談判期，就將結束。雙方先前已經錯過了4月初就交易的巴拿馬部分簽署協議的最初期限。

根據彭博在4月的報導，以買方出資團隊的結構，碼頭投資公司將拿到除了巴拿馬兩個港口之外其他港口的所有權，而巴拿馬兩個港口的控制權將歸貝萊德。

巴拿馬運河管理局負責人本周稍早接受英國《金融時報》訪問時表示，以出資團隊的結構，代表了碼頭所有權高度集中，可能威脅到巴拿馬運河的競爭力和中立性。對此，中國大陸外交部表示中方將一如既往尊重巴拿馬對運河的主權，同時堅決反對經濟霸凌。

李嘉誠 巴拿馬運河 團隊

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