快訊

國家級警報響！ 屏東縣、高雄市遭大雷雨開炸 示警區域曝

AI糗輸！ChatGPT下西洋棋「1步錯步步錯」 慘敗48年前遊戲主機

人口爆炸極限？聯合國預測2050年全球人口增加速度減緩

美商務部BIS副局長：華為2025年只能生產不超過20萬片AI晶片

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
美國商務部工業與安全局副部長凱斯勒（Jeffrey Kessler） 取自美媒Executive Gov網站
美國商務部工業與安全局副部長凱斯勒（Jeffrey Kessler） 取自美媒Executive Gov網站

據路透社，美國高級出口管制官員週四向立法者表示，中國華為公司 2025 年只能生產不超過 20 萬塊先進人工智能晶片，並警告稱，儘管這一數量低於該公司的需求，但中國正在迅速趕上美國的能力。

報導稱，自2019年以來，美國推出了一系列旨在遏制中國科技和軍事進步的出口規則，限制了華為等中國企業獲得美國高階晶片及其生產所需設備。這問題已成為中美關係的導火線。

彭博社亦報導稱，美國商務部工業與安全局副部長凱斯勒（Jeffrey Kessler）星期四在國會作證時指出，華為在2025年最多只能生產20萬顆昇騰系列AI芯片，其中絕大部分將供應中國國內市場。

但凱斯勒強調，「對我們來說，我們不能產生虛假的安全感，必須清楚認識到中國正快速追趕。雖然我們目前預測其先進芯片產量相對較小，但不能因此掉以輕心，因為我們知道中國的目標是全球市場。」

路透社報導稱，白宮人工智慧主管戴維薩克斯週二表示，中國在人工智慧領域僅落後美國3至6個月。白宮隨後表示，他指的是中國的人工智慧模型，並補充說，中國的人工智慧晶片比美國落後一到兩年。

民主黨眾議員格雷格．米克斯（ Greg Meeks）表示擔心川普政府將美國出口管制與更廣泛的貿易討論混為一談。

凱斯勒回應表示，「我要說的是，出口管制一直很嚴格，我相信這種管制將繼續嚴格下去。」凱斯勒表示，他不打算立即對美國向中國出售的半導體實施任何新的限制，但商務部將「繼續在這一領域保持活躍」。

他說，「形勢在不斷變化，我們需要確保我們的控制措施仍然有效。」

美國 白宮 中美關係

延伸閱讀

「中國有華為罩著」 黃仁勳促美鬆綁銷售禁令

別過度監管丟了市場…白宮AI官員示警 中AI模型僅落後6個月

NBA／湖人迷你中產鎖定3長人 底薪簽保羅是最佳選擇

法官批准NCAA和解協議 美大學運動員可獲酬勞了

相關新聞

陸「舊換新」補貼 錢快燒光了…恐衝擊618購物節買氣

大陸電商重頭戲之一的「618大促」正在進行中，多地卻被曝家電、汽車以舊換新的「國補（國家補貼）」政策提前結束，引發熱議。...

陸水陸兩棲飛機「鯤龍」 獲准量產

大陸完全自主研製的大型水陸兩棲飛機AG600「鯤龍」11日在廣東珠海獲頒大陸民航局生產許可證，象徵AG600飛機正式邁入...

美商務部BIS副局長：華為2025年只能生產不超過20萬片AI晶片

據路透社，美國高級出口管制官員週四向立法者表示，中國華為公司 2025 年只能生產不超過 20 萬塊先進人工智能晶片，並...

涉欺騙廣告 Temu遭韓重罰777萬元

南韓反壟斷執法機構公正交易委員會11日表示，以涉嫌違反「關於確保標記和廣告公正性的法律」為由，對大陸跨境電商平台Temu...

科技助產業鏈升級…河北易縣磨盤柿 釀醋、冰品樣樣行

河北保定是中國大陸7大柿子主產區之一，全市柿子種植面積達27.8萬畝，其下轄的易縣因年產約25萬噸磨盤柿而聞名，被譽為「...

打擊行業亂象…陸車企承諾 帳期縮至60天

為反擊大陸汽車行業競爭亂象，比亞迪等大陸多家汽車製造商，已承諾將供應商的付款帳期大幅縮短，統一為60天。大陸工業和信息化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。