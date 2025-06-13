機器人4S店 落腳北京

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

大陸近期推出機器人馬拉松路跑和格鬥比賽等多項活動，提供各家廠商展示自家產品性能。陸媒報導，為了進一步讓機器人的供需有效對接，全球第一個具身智能機器人4S店近期將正式亮相北京經濟技術開發區。

4S店一般是指集汽車銷售、維修、配件和資訊服務為一體的汽車門市，四個「S」分別為銷售（sale）、零配件（spare part）、售後服務（service）、資訊反饋（survey）。

大陸汽車4S店指是汽車經銷商，而具身智能機器人4S店採用這個概念提供相關服務。目前已有十家具身智能機器人領導企業與該店簽署合作意向協議，有望成為機器人4S店首批入駐夥伴。

界面新聞稱，機器人4S店將圍繞企業產品構建訂製化空間，為機器人提供場景展示與沉浸式交互體驗空間，讓使用者、消費者直觀感受產品性能；打造覆蓋全大陸的零部件快速響應網路，和專業團隊快速維修保養體系，確保機器人維修、保養、裝配等需求得到及時高效處理。

該店還將透過數據驅動全周期智能維修保養及需求反饋機制，為企業提供持續的市場洞察，賦能產品優化與決策；針對維修周期較長的設備，提供同型號機器人租賃服務。

北京經開區管委會副主任梁靚表示，已有超過100家機器人產業鏈上下游企業表達入駐意向，其中人形機器人達30家，盼通過這一集約化展示與體驗平台，滿足機器人產品全生命周期服務需求，打通產業落地最後一公里。

馬拉松 配件 北京

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