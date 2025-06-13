陸研究突破…鈣鈦礦高亮LED 壽命逾18萬小時

中國科學技術大學蕭正國教授研究團隊在提高鈣鈦礦發光二極管（LED）壽命方面取得了重要進展－成功將LED亮度提高到116萬尼特以上，使用壽命超過18萬小時。

據中新社報導，北京時間6月11日晚，相關研究成果發表在國際權威期刊「自然」（Nature）上。報導稱，鈣鈦礦是一種性能優越的新型材料，具有高發光效率、成本低廉和製作靈活的優點。然而，由於傳統的鈣鈦礦材料存在LED難達到高亮度、使用壽命短等缺點，很難在實際產品中應用。為解決這一難題，蕭正國團隊提出「弱空間限域」策略。在鈣鈦礦材料裡添加特定的化合物，通過高溫退火工藝，製備出晶體顆粒更大、缺陷更少的新型鈣鈦礦薄膜。此新材料內部更有序，極大地提升了LED的穩定性和亮度。

研究表明，在效率方面，此新型鈣鈦礦LED的極限亮度達到了116萬尼特（日常使用的顯示螢幕，最高亮度通常在數千尼特以內）。