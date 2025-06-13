長三角占44.9%…陸港口經濟夯 去年逾28兆元
第3屆天津國際航運產業博覽會12日開幕並發布「2024年度中國海港城市港口經濟發展報告」。報告指出，去年中國海港城市港口經濟增加值達到人民幣6.7兆元（約合新台幣28.14兆元），占這些城市經濟總量的13.6%，與2023年相比，規模增長3606億元。
報告稱，港口經濟是指以港口為中心、港口城市為載體，依託和利用港口各類產業的相關經濟活動的總和。
報告顯示，整體來看，中國海港城市港口經濟呈現「一核、兩區、多片」空間格局，形成了以上海、蘇州等城市群為「一核」引領，以長三角區域和珠三角區域為「兩區」協同發展，以環渤海區域、東南沿海區域、西南沿海區域「多片」共同發展的空間格局。
長三角區域海港城市港口經濟增加值占大陸海港城市的44.9%，是中國沿海地區港口經濟最發達的區域。
此外，去年海港城市一、二、三產中港口經濟的占比分別達到15%、22%和8%。
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