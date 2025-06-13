打擊行業亂象…陸車企承諾 帳期縮至60天

為反擊大陸汽車行業競爭亂象，比亞迪等大陸多家汽車製造商，已承諾將供應商的付款帳期大幅縮短，統一為60天。大陸工業和信息化部相關負責人昨表示，車企的承諾對促進汽車產業健康可持續發展具有重要意義。

針對日前大陸多家車企大幅降價搶市，中國汽車工業協會出面喊話，要求所有企業嚴格遵從公平競爭原則；工信部也表示將加大汽車行業內捲式競爭整治力度，採取必要的監管措施。

廣汽集團、一汽集團、東風汽車、賽力斯等多家主流車企，10日晚間短短1小時內，接連透過公眾號發布官方聲明，指行業積習已久的亂象，也就是過長的供應商帳期，它們承諾將供應商貨款支付周期統一至60天內。

工信部相關負責人對此表示，汽車企業主動承諾「支付帳期不超過60天」，是積極響應國家號召、踐行社會責任與企業擔當的體現，對構建「整車－零部件」協作共贏發展具有重要意義。

該負責人指，隨著汽車產業轉型升級步伐加快，新能源汽車市場競爭加劇，競爭壓力從整車向產業鏈環節傳導，出現了供應商貨款支付帳期加長、資金周轉困難等現象，不利於產業技術創新和健康可持續發展。

他表示，支持整車企業實踐有關承諾，引導整車企業與供應鏈企業建立長期穩定的合作關係，促進大中小企業融通創新、協同發展。