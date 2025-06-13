陸水陸兩棲飛機「鯤龍」 獲准量產

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
大陸自主研製的大型水陸兩棲飛機AG600「鯤龍」，11日獲頒中國民航局生產許可證。圖為位於珠海中航通飛華南飛機工業有限公司的AG600總裝線。（新華社）
大陸自主研製的大型水陸兩棲飛機AG600「鯤龍」，11日獲頒中國民航局生產許可證。圖為位於珠海中航通飛華南飛機工業有限公司的AG600總裝線。（新華社）

大陸完全自主研製的大型水陸兩棲飛機AG600「鯤龍」11日在廣東珠海獲頒大陸民航局生產許可證，象徵AG600飛機正式邁入批量生產階段。中國航空工業集團表示，成功研製AG600使大陸具備自主研發大型水陸兩棲飛機的技術和工業能力，為發展大型特種用途飛機領域的歷史性跨越。

香港01報導，AG600「鯤龍」是首次按照民用適航標準研製的大型特種飛機，具水陸兩用、裝載量大、航程遠、速度範圍廣、超低空飛行性能好等特色，適用於火情監測和森林滅火、海難搜索和救援、海洋權益維護、海洋環境監測、海關緝私、環境和資源監測、航空運輸等工作。

據了解，AG600「鯤龍」與運20大型運輸機、C919大型客機並稱大陸三型國產大飛機，最大起飛重量60噸，最大載水量12噸。

新華社報導，AG600飛機的研製涉及數百家配套單位、數萬項零部件，說明大陸在大型特種飛機設計製造協同、供應鏈管理、工藝一致性控制等領域形成完整能力，為後續國産大型特種飛機項目累積了可複製管理經驗與技術標準。

中國航空工業集團專家介紹，AG600飛機的成功研製創新形成了大陸大型水陸兩棲飛機核心技術體系，建立大型水陸兩棲飛機設計、生產製造、系統配套、試驗試飛、保障服務體系。

專家表示，下一步將瞄準滿足大陸應急救援體系，和國家自然災害防治體系建設的迫切需要，持續推動AG600飛機系列化發展，進一步完善航空應急救援服務體系，全面構建以AG600飛機為龍頭的航空應急救援裝備體系。

據南華早報報導，這項發展是大陸打造自主民航業、成為全球航空業主要參與者的大計畫一部分。鑑於美國近期推出的技術限制措施，包括限制噴射發動機出口，這一目標變得更加緊迫。

飛機 成功 兩棲

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