兩岸快遞／陸過境免簽範圍再擴大 印尼公民也適用

大陸國家移民管理局12日發布公告，自2025年6月12日起，印尼公民可適用240小時過境免簽政策便捷訪陸，大陸240小時過境免簽政策適用國家增至55國。規定指出，印尼、俄羅斯、英國等55國人員持有效國際旅行證件和確定日期及座位的聯程客票，從大陸過境前往第三國或地區，可從北京、上海等24個省（區、市）60個開放口岸中的任一口岸免簽入境，並在規定區域停留活動不超過10天。

上海／跨境電商Temu遭韓開鍘 反壟斷機構罰777萬元

南韓反壟斷執法機構公正交易委員會表示，以涉嫌違反「關於確保標記和廣告公正性的法律」為由，對大陸跨境電商平台Temu下達整改命令，並處以3.57億韓元（約新台幣777萬元）罰款，為公正交易委員會對Temu首次實施制裁。

上海／哪吒汽車陷經營困境 員工改為居家辦公

大陸有車企帳務問題越演越烈，去年就傳出因經營困境，被爆大規模裁員、降薪、欠款、停產的哪吒汽車，據大河報報導，該公司11日新總部開工首日，上演員工討薪，但協商未果，12日宣布辦公地點員工改成居家辦公。

南京／打造機器人之城 核心產業規模後年衝410億元

江蘇南京舉行2025智慧型機器人發展大會，志在打造「機器人之城」的南京亮出競逐人形機器人產業的雄心：到2027年，核心產業規模力爭超過人民幣100億元（約新台幣410億元），培育五家以上量產企業，產業綜合實力躋身全國前列。

杭州／高德地圖攜手日本平台 推出東京、大阪叫車服務

阿里巴巴集團旗下高德地圖12日在日本正式上線叫車功能，覆蓋東京、大阪、名古屋、橫濱、京都等日本熱門旅遊城市。透過與日本計程車平台「GO」合作，高德將大陸國內出行服務模式延伸至日本市場。

廣州／廣汽飛行汽車開放預訂 要價690萬元

財聯社報導，廣汽集團12日宣佈，首款量產飛行汽車GOVY AirCab在香港全球首發，正式開啟預訂，官方指導價不超過人民幣168萬元（約新台幣690萬元）。GOVY AirCab飛行汽車計畫今年逐步啟動粵港澳示範運營，2026年底開啟交付。

深圳／推動低空經濟建設 已開通無人機航線300條

深圳率先發布大陸首部關於低空經濟的地方專項法規，積極推進低空經濟基礎設施建設，深圳的消費級和工業級無人機產量全球領先，到目前為止，已累計開通無人機航線近300條，完成載貨飛行170多萬架次。

香港／螞蟻數科完成監管沙盒測試 啟動申請穩定幣牌照

螞蟻集團副總裁、螞蟻數科區塊鏈業務總裁邊卓群12日透露，螞蟻數科已經啟動申請香港穩定幣牌照，目前已跟監管進行過多輪溝通。據悉，螞蟻數科今年已經將香港列為全球總部，並且已經在香港完成監管沙盒的先行先試。

香港／關稅戰衝擊營商氣氛 仍有45%企業保持樂觀

大華銀行調查訪問560家香港本地中小企和大型企業，受關稅消息影響，整體營商氣氛由2024年的73％回落至40％，但仍有45％的受訪企業保持樂觀態度，反映香港本地企業對實現長遠業務增長的堅定信念。