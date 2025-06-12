螞蟻擬在香港及新加坡申請穩定幣牌照

螞蟻國際正計畫在香港和新加坡申請穩定幣牌照一事，螞蟻國際12日回應表示，正在全球財資管理方面加速投資、拓展合作，將螞蟻的AI、區塊鏈和穩定幣創新投入真實可靠的大規模應用。

螞蟻國際指出，我們歡迎香港立法會通過《穩定幣條例草案》，將於法案8月1日生效、相關通道開啟後儘快提交申請，希望為香港建設未來國際金融中心貢獻更多力量。

螞蟻國際將在香港《穩定幣條例》於2025年8月1日正式生效後，立即向香港金融管理局（金管局）提交牌照申請，申請牌照將用於跨境支付和全球資產管理業務，旨在通過AI、區塊鏈和穩定幣技術提升金融效率。

據了解，螞蟻國際已參與香港金管局的Ensemble流動性管理沙箱專案，此舉有助於鞏固香港作為國際金融中心的地位，並推動穩定幣在真實商業場景中的大規模應用。

香港政府已在5月30日在憲報上刊登《穩定幣條例》，這意味著《穩定幣條例》正式成為法例，之後並宣布該條例8月1日生效，任何人如在業務過程中在香港發行法幣穩定幣，或在香港或以外發行宣稱錨定港元價值的法幣穩定幣，必須向金融管理專員申領牌照，相關人士須符合儲備資產管理及贖回等方面的規定，包括妥善分隔客戶資產、維持健全的穩定機制，以及須在合理條件下按面額處理穩定幣持有人的贖回要求。