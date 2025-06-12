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香港國際旅展開鑼 台灣館以「漫旅台灣」精彩亮相

聯合報／ 香港特派員李春／香港即時報導
香港國際旅展12日開幕，台灣也設館參展，向港澳民眾推廣台灣多元旅遊主題及觀光新資訊。（圖／交通部觀光署官網）
香港國際旅展12日開幕，台灣也設館參展，向港澳民眾推廣台灣多元旅遊主題及觀光新資訊。（圖／交通部觀光署官網）

一年一度的香港國際旅展開幕，今年旅展被港府定為「盛事」之一。編號101的台灣館，今次因應台灣的「台灣鐵道旅遊年」，在旅展中特別分享台灣四季皆宜的鐵道旅遊路線和台灣人悠然自得的「慢生活」。

今年港府將旅展設定為香港盛事之一，預料有來自60個國家地區的500間參展商參會，包括較冷門的不丹、冰島及尼泊爾等地的參展商。主辦單位說，今屆展覽新增青年世代及親子遊主題區，並邀請超過30名博客和網紅主持旅遊講座，預計可吸引7,500位區內買家及專業觀眾，以及七萬名公眾觀眾，其中絕大部分被認定是優質自由行旅客。

港府文化體育及旅遊局局長羅淑佩在開幕禮上說，香港的旅遊業逐漸復甦，今年前五個月訪港人數達到達2,000萬，比去年同期增加約12％，預計未來會持續上升，全年的旅客數量會達到4,900萬。她又稱香港去年錄得約4,500萬人次旅客訪港，按年增長逾三成，港府會繼續加強發展傳統旅遊資源，同時發掘新景點，如郊野公園和島嶼旅遊等，吸引更多遊客訪港。

今屆香港旅展的主題，定為從「復甦到發展」，主辦方想為吸引更多年青旅客和年輕父母參觀旅遊展，今年新創辦了兩個專題展區，分別是「青年/Z世代旅遊」和「家庭旅遊」。

台灣參加今次香港旅展，台灣館以「漫旅台灣」精彩亮相，交通部觀光署香港辦事處一再發起「免費換領旅展門券」活動，港人熱情點讚或上門換領，門券很快換光。

港澳客是台灣三大觀光客來源地之一，去年赴台港澳觀光客已逾130萬人次，今次香港旅展，「台灣館」，「台灣館」一是響應大會親子主題，繼續向港澳客介紹各種輕活、自然的旅遊風，「台灣館」本身展館設計結合台灣觀光新品牌「Taiwan— Waves of Wonder」及永續旅遊概念，以簡約輕量、自然系木造搭建，再搭配清新色調與綠色植栽；再就是因應今次「臺灣鐵道旅遊年」，透過鐵道、自行車等深度旅遊方式，邀請港澳民眾以「慢生活」悠然步調體驗臺灣深度樣貌。

台灣參加今年香港旅展，再設立風格獨特的「台灣館」。（圖／交通部觀光署官網）
台灣參加今年香港旅展，再設立風格獨特的「台灣館」。（圖／交通部觀光署官網）

香港 鐵道 旅展

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