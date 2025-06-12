打臉官方政策 中國乘聯會秘書長：我絕不買新能源車

中國官方大力發展新能源汽車之際，中國乘聯會秘書長崔東樹昨天公開打臉。他說，燃油車的綠色環保比較強，電動車電池在製造過程會產生大量的碳排放，「我是絕對不會買新能源車的」。

崔東樹因為固定發表車市數據與評論分析，是中國汽車界名人。他11日上網媒「麻辣車評」直播，為傳統燃油車在中國大陸的處境叫屈。

崔東樹說，燃油車的綠色環保性還是比較強的，全生命週期的碳排放是很低的；而電動車在電池製造過程中的碳排放是極高的。

他直言，新能源車跟傳統燃油車價格體系不一樣，稅收體系是完全不同的，「我們的燃油車是作為奢侈品去管理的，是有巨額的稅收壓力的；而新能源車是一個無稅的產品，它的成本是極低的，所以兩造很難去做一個競爭。」

崔東樹還說，燃油車是背負整個車市所有的社會責任，繳了巨額的稅收，然後背負重大的罵名。他最後強調：「反正我是只買燃油車的，我是絕對不會買新能源車的。」

綜合陸媒報導，這不是崔東樹第一次公開發聲支持燃油車。去年初，他就呼籲在新能源汽車銷量占比達到30%的情況下，應該給予燃油車用戶「同車同權」，推動燃油車市場的正常消費。

根據中國汽車工業協會發布，今年前5個月，新能源汽車（純電動車與插電式混合動力車）在中國大陸銷量占比達44%，比去年同期提高4.1%。

當前在中國大陸，購買傳統燃油車要比新能源車多負擔15%車價的稅，排氣量越高繳越多，其中購置稅就占10%；而人民幣30萬元（下同，約新台幣123萬元）及以下的新能源車免繳購置稅。

燃油車還有隱形成本，例如北京燃油車一張牌照競價超過10萬元，上海燃油車牌拍賣價約8萬元，而新能源綠牌則是免費發放。一線城市燃油車每週限行1天，新能源不限行。

電車與油車到底誰環保，已爭論多年。

國際能源總署（IEA）資料顯示，中型電動車每公里行駛平均排放二氧化碳85克，而同級燃油車則為192克。電動車電機能量轉化效率高達90%，遠勝燃油引擎30至40%的熱效率。

不過，電力來源決定電動車的真實環保程度。挪威因水力發電占比達90%，電動車碳排比燃油車低85%；而印度以燃煤發電為主，優勢大幅縮水至35%。

此外，生產動力電池非常耗能。每1度電（kWh）三元鋰電池需消耗60至100度電，相當於排放80至120公斤的二氧化碳。以主流的60度電池包計算，僅生產環節就產生5至7噸碳排放，接近燃油車3萬公里行駛排放量。

不過，歐洲最新研究顯示，當電動車行駛超過8萬公里後，全生命週期碳排將全面低於燃油車。未來若加強電池回收循環再利用，將可大幅減少碳排。