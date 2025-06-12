快訊

印度航空發求救訊號後失聯…墜機現場屍橫遍野 專家分析空難原因

疑似無人生還！印度航空夢幻客機空難 機上242人恐全數罹難

險遭死神奪命…印度航空墜機「撞上醫院宿舍」 醫師驚險跳樓逃死劫

2公職註銷陸身分保留台灣身分 陸委會：與張立齊不同

中央社／ 台北12日電

陸委會日前協助2名持中國大陸身分證的公職人員，註銷大陸身分且不影響台灣身分。陸委會說明，2人是由父母辦理並非出於自主意願，在清查時也主動承認，經研判符合特殊考量的條件，因此保留台灣身分，「與張立齊的情況完全不一樣」。

福建青年教師張立齊因領用中國大陸定居證而被撤銷台灣身分，而日前政府專案清查軍公教人員持領中國大陸證件情況時，查到有2人申請中國大陸身分證，隨後由陸委會協助註銷大陸身分，且不影響台灣身分。不同的處置方式引起討論。

陸委會副主委梁文傑今天說明，這兩名公職人員的情況與張立齊「完全不一樣」。

梁文傑說，在軍公教清查專案時查到2名具有大陸身分的公職人員，均非出於自主意願取得這個身分，而是在幼年時就由父母辦理。在這次清查專案的過程之中，2人均主動承認，因此根據兩岸條例第9條之1第2項的規定，主管機關認為這個有特殊考量的必要，所以保留他們在台灣的身分。

梁文傑表示，這兩人目前無法前往中國大陸，有待相關職務結束後，仍必須赴陸進行放棄的相關程序。

梁文傑說，當時張立齊申請並拿到陸方的定居證時，是沾沾自喜而且在網路上非常高興的宣揚「兩岸一家親」等，「張立齊和這兩人的狀況完全不一樣」。

梁文傑進一步說明，若是未來張立齊很不想留在中國大陸，很想回來台灣的話，當然有行政上面的救濟程序，可以讓想要回來的人可以回來。例如，認為這項裁決是不合法的，可以循行政訴願或訴訟的方式；此外，也可依循原台灣人民入籍大陸後回復台灣人民身分的相關辦法進行救濟。

陸委會 梁文傑

延伸閱讀

陸委會回應張立齊：曾持定居證就違法不論過期與否

館長回嗆陸委會：乾脆改名「館長會」 整天講我

沈伯洋父親企業登記「中國台灣」惹議 陸委會緩頰：沒有選擇

張立齊稱定居證已失效 陸委會：不影響違反法律事實

相關新聞

香港長和出售海外港口資產 陸外交部：中方一貫反對經濟脅迫

香港長和集團擬出售巴拿馬運河2個港口的風波持續。巴拿馬運河管理局負責人10日就香港長江和記運河港口出售案稱，目前交易結構...

螞蟻擬在香港及新加坡申請穩定幣牌照

螞蟻國際正計畫在香港和新加坡申請穩定幣牌照一事，螞蟻國際12日回應表示，正在全球財資管理方面加速投資、拓展合作，將螞蟻的...

香港國際旅展開鑼 台灣館以「漫旅台灣」精彩亮相

一年一度的香港國際旅展開幕，今年旅展被港府定為「盛事」之一。編號101的台灣館，今次因應台灣的「台灣鐵道旅遊年」，在旅展...

打臉官方政策 中國乘聯會秘書長：我絕不買新能源車

中國官方大力發展新能源汽車之際，中國乘聯會秘書長崔東樹昨天公開打臉。他說，燃油車的綠色環保比較強，電動車電池在製造過程會...

支持兩岸融合發展 人行將推動福建台企在陸上市

中國人民銀行、大陸國家外匯局今日推出系列政策，要以金融支持福建探索海峽兩岸融合發展，包括支持建設多層次兩岸金融市場，推動...

中國奇瑞汽車申請在港上市 有意建製造中心

中國奇瑞汽車已申請在香港交易所上市，有意把香港作為全球金融中心，同時希望在港建立製造中心。根據百度資料，以5月份銷量計，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。