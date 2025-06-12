2公職註銷陸身分保留台灣身分 陸委會：與張立齊不同

陸委會日前協助2名持中國大陸身分證的公職人員，註銷大陸身分且不影響台灣身分。陸委會說明，2人是由父母辦理並非出於自主意願，在清查時也主動承認，經研判符合特殊考量的條件，因此保留台灣身分，「與張立齊的情況完全不一樣」。

福建青年教師張立齊因領用中國大陸定居證而被撤銷台灣身分，而日前政府專案清查軍公教人員持領中國大陸證件情況時，查到有2人申請中國大陸身分證，隨後由陸委會協助註銷大陸身分，且不影響台灣身分。不同的處置方式引起討論。

陸委會副主委梁文傑今天說明，這兩名公職人員的情況與張立齊「完全不一樣」。

梁文傑說，在軍公教清查專案時查到2名具有大陸身分的公職人員，均非出於自主意願取得這個身分，而是在幼年時就由父母辦理。在這次清查專案的過程之中，2人均主動承認，因此根據兩岸條例第9條之1第2項的規定，主管機關認為這個有特殊考量的必要，所以保留他們在台灣的身分。

梁文傑表示，這兩人目前無法前往中國大陸，有待相關職務結束後，仍必須赴陸進行放棄的相關程序。

梁文傑說，當時張立齊申請並拿到陸方的定居證時，是沾沾自喜而且在網路上非常高興的宣揚「兩岸一家親」等，「張立齊和這兩人的狀況完全不一樣」。

梁文傑進一步說明，若是未來張立齊很不想留在中國大陸，很想回來台灣的話，當然有行政上面的救濟程序，可以讓想要回來的人可以回來。例如，認為這項裁決是不合法的，可以循行政訴願或訴訟的方式；此外，也可依循原台灣人民入籍大陸後回復台灣人民身分的相關辦法進行救濟。