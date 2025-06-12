館長上海直播說不禁翻牆 陸委會建議他「久住」大陸
網紅「館長」陳之漢首次訪問大陸，直播引發話題。對於館長此行，陸委會發言人梁文傑12日稱，陸委會立場一致，就是「祝你順風」，但不要忘記陸方的「特許」顯然是有特殊考量的，他並建議館長可以久住，以了解在大陸生活的真實樣態。
館長近日赴上海訪問，包括他曾表示大陸不禁翻牆，「只是要付費VPN」，以及未當場回應「你哪國人」等，均引發話題，大陸媒體也將他的言行製作成影音在社交平台擴散。
因此，在今日下午主持記者會，被問及我方是否掌握情資，館長可能是被大陸官方鎖定的「對台統戰樣板」時，梁文傑做出上述回應。梁首先表示，要知道，在大陸做直播，特別是對國外直播，沒有經過特許是不可能的，相信大陸相關單位正每天關注館長的一言一行，「也會有這個拿出小本子來做紀錄」。
梁文傑接著說，陸委會立場一致，就是「祝你順風」，但不要忘記，「他為什麼會特許你（直播）」，還願意讓館長帶台灣電視台記者隨行採訪等，這些顯然都是有特殊考量。
至於館長在被問到「你哪國人」時，在車上回應稱是「中華民國」，又傳出被舉報台獨等，梁文傑認為，相信大陸國台辦暫時不會處理，因為還要看館長接下來的言行。
梁文傑認為，台灣人到大陸工作、就學、經商、旅遊的非常多，所以台灣人其實對大陸非常了解，而館長這一次去，好像把台灣人都當作對大陸很不了解。因此，梁文傑說，希望館長此行能看到更多的東西，「我可以建議館長能夠在那邊久住，那多看看、多瞭解，就知道人家真正的生活是什麼樣態」。
另就館長稱大陸不禁翻牆，梁文傑也回應說，在那邊翻牆當然是違法的，惟是對「中國人自己」，對外國人執法上是不處分的，但館長稱大陸上網自由，只要裝VPN，這個邏輯有點矛盾，因為「像我用了這麼多年網路，我從來不知道什麼是VPN，我從來沒用過」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言