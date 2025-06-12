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中國奇瑞汽車申請在港上市 有意建製造中心

中央社／ 香港12日電
4月時第二十一屆上海國際汽車工業展覽會，奇瑞汽車展台上展出的一款飛行汽車。 新華社
4月時第二十一屆上海國際汽車工業展覽會，奇瑞汽車展台上展出的一款飛行汽車。 新華社

中國奇瑞汽車已申請在香港交易所上市，有意把香港作為全球金融中心，同時希望在港建立製造中心。根據百度資料，以5月份銷量計，奇瑞在中國國產汽車排名第4。

官方香港電台今天報導，奇瑞汽車董事長尹同躍在香港舉行的新車發表會上說，2月已向港交所遞交上市申請，希望將香港作為公司邁向國際資本市場的新起點，並希望香港成為奇瑞的全球金融中心、資本中心、創新高地等，以便加快走向全球。

他並說，希望在港建立製造中心。

據公布，奇瑞今年前5個月出售了102.7萬輛車，較去年同期增加14%，其中出口44萬輛。

根據百度資料，中國國產汽車公司5月份銷量前4名依次是比亞迪、上汽集團、吉利汽車和奇瑞汽車。

香港 金融中心 百度

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