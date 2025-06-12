涉違反廣告公正性 Temu遭南韓官方開罰近800萬元

南韓反壟斷執法機構公正交易委員會11日表示，以涉嫌違反《關於確保標記和廣告公正性的法律》為由，對大陸跨境電商平台Temu下達整改命令，並處以3.57億韓元（約新台幣777萬元）罰款，為公正交易委員會對Temu首次實施制裁。

韓聯社報導，Temu涉嫌從2023年9月至近期進行抽獎贈品活動，但沒有明確標記具體規則，令消費者誤解。看似可輕易獲得積分或贈品的活動，設置了複雜的規則，且相關規則字體微小，用戶難以看清。

公正交易委員會認為，Temu的廣告存在欺騙性質，有讓消費者誤解之虞，阻礙公平交易，屬於欺騙性廣告。

Temu還在官網設彈窗廣告，稱向首次安裝手機App的使用者，提供價值相當於15萬韓元（約新台幣3264元）的優惠券。優惠券頁面長期存在，Temu卻在廣告中標記「剩餘時間」，阻礙消費者合理決策，因此公正交易委員會認為此舉是違法行為。

Temu還因涉嫌違反《關於在電商等平臺保護消費者權益的法律》被處以100萬韓元（約新台幣21,764元）的罰款。根據規定，網路銷售平臺營運商須在官方首頁標注身份資訊、服務條款，但Temu未遵守相關規定。

5月中旬，Temu才因擅自將南韓使用者個人資訊轉移至境外，被處以13.6億多韓元（合約新台幣2960萬元）罰款。

據調查，Temu委託南韓、中國大陸、新加坡、日本公司處理或保存個資，但未在個資處理指南提及相關內容或通知用戶、未對負責處理個資的機構實施監管、未指定國內代理人。

此外，Temu今年2月在南韓啟動本地對本地（L2L）業務，招募在地商家，過程中蒐集相關人員身分證和人臉影像，並在缺乏法律依據的情況下處理身分證號碼資訊。