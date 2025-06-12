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申請稀土出口許可 企業曝：大陸要求提供敏感商業資訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
中國大陸在稀土與磁體出口的審批過程中，傳出要求企業提交敏感商業資訊。圖為含稀土元素的土壤正準備從江蘇連雲港出口。路透
中國大陸在稀土與磁體出口的審批過程中，傳出要求企業提交敏感商業資訊。圖為含稀土元素的土壤正準備從江蘇連雲港出口。路透

金融時報報導，根據多家公司的說法，中國大陸在稀土與磁體出口的審批過程中，會要求企業提交敏感商業資訊，包括詳細的生產資料、客戶名單與最終用途等，引發企業疑慮。此舉可能顯示對岸保留在必要時操控稀土出口流程的彈性，作為在貿易談判中施壓的策略工具。

官方要求有時比公布出來的指導方針還多，一名不願具名的出口管制律師表示，當局經常要求提供終端用戶的「生產營運和工藝流程」等資訊。

義大利B&C Speakers供應鏈總監Andrea Pratesi透露，如果不提供，申請許可的文件會被擱置。

英國Magnet Applications產品經理Matthew Swallow說，4月申請出口許可時，多次因「缺乏終端用戶證明」被駁回，「我們現在提供磁鐵生產過程的照片、最終用途的詳細說明，以及終端用戶資訊等」。

美中周二已達成一項框架協議，根據美國總統川普，北京將放寬對稀土流動的限制，但中國尚未表態承諾放棄出口管制，也未說明是否放寬資訊審查條件。

義大利 稀土 北京 供應鏈

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