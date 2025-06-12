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中國官媒發文 支持打擊Labubu仿冒品

中央社／ 台北12日電
中國泡泡瑪特公司旗下角色Labubu紅遍全球，浙江義烏市場一度出現大量仿冒品。中央社
中國泡泡瑪特公司旗下角色Labubu紅遍全球，浙江義烏市場一度出現大量仿冒品。中央社

中國泡泡瑪特公司旗下角色Labubu紅遍全球，浙江義烏市場一度出現大量仿冒品，被監管當局嚴打。中國官媒新華每日電訊今天發文，支持打擊盜版Labubu，指要保護中國原創IP（智慧財產權）。

新華社主辦的新華每日電訊今天以題為「打掉『Lafufu』，更多的Labubu才能開心常笑」發文，指

Labubu正熱賣全球，國內市場出現不少仿冒品，部分仿冒品甚至流出海外，遭到外國Labubu粉絲吐槽，戲稱為「Lafufu」或「Lababa的李鬼」。

文章表示，幸好監管當局已嚴打Labubu仿冒品，但Labubu仿冒品問題折射出中國原創IP成長的困境，就是企業一邊打造創新的文化符號閃耀世界，仿冒者一邊無序蠶食創新成果。這種現象不遏制，企業就難以在創新後獲得回報再創新。對智慧財產權沒有嚴格的保護，便沒有可持續的創新競爭力。

文章指出，中國國產IP出海的征程中，智慧財產權既是「護身符」，更是「通行證」。就像中國動畫電影「哪吒之魔童鬧海」在全球票房近人民幣160億元（約新台幣640億元），背後是從角色形象著作權登記到國際商標布局的全鏈條防護。創業者和生產者應該認識到，要贏得市場，首先要尊重創新規則。

文章表示，消費者本身也需警惕，一些消費者戲言「不是Labubu買不起，而是Lafufu更有性價比」，這可能已扼殺中國現象級IP。

財產 消費者 泡泡瑪特 仿冒

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