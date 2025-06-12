中美博弈籌碼 中國稀土出口管制成關鍵

中美代表在英國倫敦召開的經貿磋商達成初步協議，北京同意暫時恢復稀土出口許可。在中美博弈中，稀土出口管制導致供應緊張，成為談判桌上關鍵籌碼。

中國政府於4月4日起對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等7類中重稀土相關物項實施出口管制，中重稀土價值高、儲量少，具有戰略意義；伴隨中美經貿磋商推進，多家稀土磁材企業近期獲得出口許可證，其中一家出口領域包括美國、歐洲等地。

財新網12日報導解析，中國擁有全球最大稀土儲量，可謂「王牌資源」之一，祭出出口管制措施震撼海外市場。美國地質調查局（USGS）最新數據顯示，2024年中國稀土儲量4400萬噸，占全球儲量近49%；2024年產量27萬噸，占全球69.2%。

報導提到，由於儲量少、不可再生等特性，稀土一直是關鍵礦產供應中最受關注者。在地緣政治衝突中，稀土成為中國在大國博弈中的籌碼，從稀土話題貫穿近期美國川普（Donald Trump）政府對外談判的表現即可發現。

中國海關總署數據資料顯示，在4月初實施出口管制後，中國4月出口稀土永久磁鐵2626.7噸，月減50%，前5大出口地分別為德國、越南、美國、義大利、韓國；供應緊張導致海外稀土價格飆升，歐洲、美國等地汽車業、半導體業發出警告。

歐洲汽車供應商協會（CLEPA）5日示警，由於中國對於稀土相關物項實施出口管制，歐洲汽車供應產業受到嚴重衝擊，這些限制導致歐洲多條生產線和工廠關閉，隨著庫存耗盡，預計未來幾週影響將進一步地擴大。

美國汽車與設備製造商協會（MEMA）先前也在5月9日致信美國國務院和商務部，提到美國汽車零組件可能受到稀土和磁鐵供應中斷承受負面衝擊，截至5月底，組裝可能出現中斷，將導致產量減少或汽車裝配線停產。

海外市場強烈反應助長稀土籌碼的重量。一名熟悉出口管制措施人士說，出口管制最重要功能是追蹤產品的最終使用者和最終用途，合規貿易還是可以拿到許可證。一名稀土行業分析師則說，出口管制使出口流程拉很長，因為需要廠商拿出大量文件，這使出口量驟減。