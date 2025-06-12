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陸車企承諾60天內付款供應商 陸工信部：促進產業健康可持續發展

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸的廣汽集團、一汽集團、東風汽車、賽力斯等多家車企，10日晚間發布聲明，承諾將供應商貨款支付周期統一至60天以內。中新社資料照
大陸的廣汽集團、一汽集團、東風汽車、賽力斯等多家車企，10日晚間發布聲明，承諾將供應商貨款支付周期統一至60天以內。中新社資料照

為反擊大陸汽車行業競爭亂象，比亞迪等大陸多家汽車製造商，已承諾將供應商的付款帳期大幅縮短統一為60天。大陸工業和信息化部相關負責人12日表示，車企的承諾對促進汽車產業健康可持續發展具有重要意義。

針對日前大陸多家車企大幅降價搶市，中國汽車工業協會出面喊話，要求所有企業嚴格遵從公平競爭原則；大陸工信部也表示將加大汽車行業「內捲式」競爭整治力度，採取必要的監管措施。

廣汽集團、一汽集團、東風汽車、賽力斯等多家主流車企，10日晚間短短1小時內，接連透過公眾號發布官方聲明，指行業積習已久的亂象，也就是過長的供應商帳期。它們承諾或重申將供應商貨款支付周期統一至60天以內。

大陸工信部相關負責人對此表示，汽車企業主動承諾「支付帳期不超過60天」，是積極響應國家號召、踐行社會責任與企業擔當的體現，對構建「整車—零部件」協作共贏發展生態，具有重要意義。

該負責人指，產業鏈供應鏈是汽車產業的「筋骨血脈」，是產業轉型升級的關鍵一環。隨著汽車產業轉型升級步伐加快，新能源汽車市場競爭加劇，競爭壓力從整車向產業鏈環節傳導，出現了供應商貨款支付帳期加長、資金周轉困難等現象，不利於產業技術創新和健康可持續發展。

該負責人表示，支持整車企業切實踐行有關承諾，繼續引導整車企業與供應鏈企業建立長期穩定的合作關係，促進大中小企業融通創新、協同發展，積極營造「大河有水小河滿」的良好局面，不斷提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，也為全球汽車產業發展作出新貢獻。

該負責人最後表示，當前，大陸新能源汽車產業正處於高質量發展的關鍵時期，希望廣大企業以身作則，加強行業自律。也希望社會各界關心支持新能源汽車產業高質量發展，共同抵制網路水軍、黑公關等網路亂象，營造積極向上、文明有序的發展環境。

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