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騰訊音樂斥資378億元 收購喜馬拉雅

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

繼日前收購南韓娛樂公司SM股權後，大陸騰訊音樂近日宣布，擬收購大陸在線音頻分享平台喜馬拉雅，交易總額為12.6億美元（約新台幣378億元）。目前，交易仍待大陸相關監管機構批准。

界面新聞報導，騰訊音樂公告顯示，受限於併購協議的條款規定，在交割時及之後將分批向創始股東發行的不超過總股數0.37%的該等A類普通股。此外，根據併購協議，喜馬拉雅將進行與交易相關的若干現有業務的重組。

喜馬拉雅成立於2012年，擁有三億月活用戶，為大陸最大線上音樂平台之一，惟此前多次衝刺上市但都未果。喜馬拉雅的上市之路最早可追溯至2021年5月，其向美國證券交易委員會（SEC）提交IPO申請。

路透提到，這項交易是近年來大陸科技行業罕見的大型併購案之一。自2021年底大陸加強對民企監管來，科技領域的併購活動陷入大幅放緩。同時，此一交易亦反映，在中美科技戰升溫及大陸經濟放緩背景下，北京希望能提振民企信心。

值得注意的是，自2018年起，騰訊音樂和喜馬拉雅就曾有過多次交易傳聞。

今年來，雙方傳聞再起，外界猜測或與喜馬拉雅資本動作有關，其子公司註冊資本從人民幣3億增至28億元，增幅達837.6%，這也被其員工視為「收購重啟的信號」。

喜馬拉雅稱，公司未來將維持品牌和產品的獨立運營，核心管理團隊及戰略方向保持不變。聯合創始人陳小雨與余建軍指出，此次併購旨在應對行業與技術變革，通過資源共享和聯合研發，進一步優化用戶體驗、提升創作者收益。

音樂 北京

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