華為秀新品 拚場蘋果WWDC

繼蘋果WWDC開發者大會之後，華為昨（11）日舉行Pura 80系列及全場景新品發布會，會上發表了Pura 80系列新手機和WATCH 5智慧手表等多款新品。Pura 80是首款搭載華為自主研發的「純血鴻蒙」作業系統的高端旗艦手機，強調優秀攝影功能，首次採用「一鏡雙目」技術及AI防窺功能。

華爾街見聞報導，華為昨天發表Pura 80手機、可測量血氧濃度的智慧手表、可即時翻譯的無線耳機及13.2吋平板電腦，不過該發表會比去年晚了兩個月，顯示華為在技術上的突破花了不少時間，並刻意選擇在蘋果WWDC隔天舉行。

華為Pura 80 Ultra手機最大亮點是搭載最新專利「一鏡雙目」技術，這是在單一鏡頭模組內具備3.7倍中長焦和9.4倍超長焦兩個光學變焦段，並支持最高100倍數位變焦，可以遠距離拍攝舞台上的表演，號稱「舞台神器」。

華為另一項重點是鴻蒙作業系統，今年3月，新推出的華為Pura X成為華為首款全面搭載鴻蒙5（純血鴻蒙）的手機，華為中端手機nova14系列在5月也搭載鴻蒙5，如今華為Pura 80則是搭載純血鴻蒙的首款高端旗艦手機。

昨日發布會未提及處理器晶片規格，但外界多有猜測，華為Pura80系列的核心處理器仍是麒麟9020，但經過了生產製程的升級，功耗控制更加優秀，性能也有所提升。在高階版本，如Pura80 Pro和Ultra版，可能搭載麒麟9020的升級版或麒麟9030處理器，進一步優化了性能與功耗表現。

有分析指出，作為華為海思自主研發的旗艦晶片，麒麟9020在2025年確實實現了國產晶片的歷史性突破。它採用中芯國際N+2製程（等效7奈米增強版）。