美示警 陸AI模型僅落後六個月

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

美國白宮人工智慧（AI）事務主管薩克斯（David Sacks）表示，大陸在AI模型方面僅落後美國三到六個月。他並警告，若政府過度監管AI產業，可能會使美國失去市場主導地位，把市場拱手讓給大陸。

路透指出，這番談話代表美國的AI政策重心可能會轉向推動AI晶片和模型向更大範圍的市場出口，以加強美國在全球市場的主導地位與中國競爭。

薩克斯10日在華盛頓舉行的亞馬遜科技（AWS）技術峰會上說：「中國在AI領域並沒有比我們落後很多年，可能只差三到六個月，這是一場勢均力敵的競賽」，但白宮隨後澄清，薩克斯所指的是大陸的AI模型，並補充大陸在AI晶片性能方面比美國落後一到二年。

大陸新創公司DeepSeek今年1月推出低成本、高效能的AI模型R1，在全球科技界引起震動。此後，多家大陸科技企業相繼推出自研模型，主打高性價比，與西方領先模型展開競爭。

薩克斯指出，大陸在AI模型方面已取得顯著進展，美國必須儘快掃除過度監管所導致的創新障礙。他警告說，如果五年後市場上充斥著大陸通訊巨頭華為的AI晶片，「那就意味著我們輸了…我們絕不能讓這種情況發生。」

薩克斯也淡化了美國AI晶片可能被走私至不良行為者手中的風險。他說：「我們談到這些晶片時，好像它們能被藏在公事包裡偷偷帶走，但事實並非如此。」

薩克斯說：「我確實擔心，我們正走在一條被恐懼驅動的道路上，最終可能會扼殺當前這場令人振奮的技術進展。」

現任川普政府已撤銷拜登政府公布的行政命令和「AI擴散規則」，這些規則限制了部分國家通過進口美國AI晶片所能獲得的算力。

前一任的拜登政府擔心，美國科技公司開發的高性能晶片可能被轉移至大陸，並被用於增強大陸的軍事能力。但薩克斯認為，所謂「擴散規則」使「擴散」一詞被附上負面含義，「而技術擴散本應是件好事」。

美國 白宮 拜登

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