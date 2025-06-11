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華為發表Pura 80手機 搭載史上最貴相機模組

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
華為發表Pura 80手機。（取自鳳凰網）
華為發表Pura 80手機。（取自鳳凰網）

華為11日發表旗艦手機Pura 80，P系列主打影像功能，華為終端BG董事長余承東在發表會上表示，P80系列搭載「史上最昂貴相機模組」，對得起那四個字（遙遙領先）。

澎湃新聞報導，華為Pura 80系列整體設計風格與之前相似，但在影像能力上有了很大提升。其中，華為Pura80 Ultra首發超大底一鏡雙目長焦，將3.7倍光學變焦和9.4倍光學變焦二合一，1/1.28英吋RYYB潛望式長焦的進光量達到友商旗艦機長焦的9倍。

余承東表示，這是一個非常精巧的設計，也是華為歷史上最昂貴的相機模組，Pura 80的影像表現能力，絕對對得起那四個字。（編按：遙遙領先，但現在華為公開場合避免去這樣宣傳）。

同時，華為影像XMAGE迎來全新升級，全新個性色卡帶來膠片、電影、動漫三種預設風格。AI輔助構圖能識別高頻拍攝場景，智慧推薦取景範圍，自動切換焦段，超清全景模式通過跨視野高清融合，將三張不同視野的圖像拼接，呈現更震撼的宏大畫面效果。

華為Pura 80系列搭載鴻蒙5.1。華為還宣布，今年7月起多款華為舊機型將開啟鴻蒙5.1升級計畫。

儘管華為Pura 80系列在硬體能力上有很大升級，但定價仍與前代產品保持在同一水準。價格方面，華為Pura 80 Pro版本售價人民幣6,499元起，Pura 80Pro+版本售價7,999元起，Pura80 Ultra版本售價9,999元起。其中Pura 80 Ultra版本最高售價10,999元。

華為Pura 80比上一代發布節奏晚了兩個月 ，但發布前依然受到不少關注，6月5日，華為Pura 80系列在開啟預約後，截至6月11日發布會開始前，已有近28萬人預約。

此外，華為還發表首款鴻蒙AI智慧手表華為WATCH 5，帶來腕上小藝、手勢操控等多項智慧體驗和交互的革新。根據IDC資料顯示，2025年第1季華為在全球腕戴市場上躍升到第一位，出貨量同比增長率42.4%，在中國腕戴市場穩居出貨量第一。

售價 余承東

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