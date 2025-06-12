楊浦全球推介大會 前沿科技產品成果吸睛

在2025楊浦全球推介大會上，包含一批前沿科技產品的科技成果招商展吸引眾多觀者關注。

中新社報導，2025楊浦全球推介大會9日在復興島船檯公園舉行。在大會的科技成果招商展上可見，垂直起降固定翼無人機採用油電混合動力，不僅能像直升機一樣垂直起降，還能像固定翼飛機一樣長距離巡航，可搭載高清攝影機、應急通信等多種設備，廣泛應用於應急救援、消防巡查、城市治理等領域。「這款無人機的翼展有6.3米，載重30公斤，續航長達6小時，可以飛行700公里。」相關企業市場部經理孟祥明表示，該款產品已在多地實現交付。

展區內，腰部外骨骼機器人能有效避免工人的腰椎和肌肉損傷。企業方面介紹，除工業上肢、腰部電動外骨骼，今年7月，企業還將發布一款面向C端的消費級外骨骼機器人，聚焦助行場景。現場，當觀眾佩戴了將助聽器和AR眼鏡結合的AI產品，可以幫助聽障人士「看見」聲音。

此外，立體視覺掃描建模機器人、車載晶片和存算一體晶片、星載寬頻雷射通信終端……各類源自上海楊浦區內企業的前沿科技產品令人頓覺「未來已來」。

相關企業介紹，楊浦區對科技企業友好，給了企業很多實在的幫助推廣。在此次推介大會上，楊浦區還推出「世界客廳」「動韵橋芯」「新質秀岸」等片區14幅濱江地塊，總占地面積約34公頃；五角場市級副中心及大創智功能區同期推介2幅優質地塊，占地約9公頃，向全球客商發出誠摯邀約。楊浦區與國家技術轉移東部中心共同啟動InnoMatch——全球創新要素供應鏈平台。

上海市經濟和信息化委員會主任、上海市投資促進工作領導小組辦公室主任張英表示，上海將持續加快培育優良產業生態，加大科技成果招商的力度，推動楊浦區科技成果轉化重鎮的建設。