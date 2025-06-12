提升時尚產業規模 北京籌設未來設計實驗室

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

北京市經信局等5部門近日共同發布的「北京市時尚產業高質量發展實施方案（2025—2027年）」明確，北京將謀畫建設未來設計實驗室，培育智能化設計應用生態，到2027年時尚產業規模顯著提升，產業輻射力不斷增強，創新活力持續迸發，綠色發展體系日益完善。

新華社報導，根據實施方案，北京將加快應用前沿技術，發展數智電子潮品、智能家居潮品、智能出行潮品，比如推動電子產品與人工智慧、物聯網等技術深度融合，提升虛擬現實和增強現實設備在家庭娛樂、互動遊戲等娛樂領域的體驗，推動從單品智能向全屋智能發展等。

北京將實施「設計+人工智慧」提升行動，謀畫建設未來設計實驗室，促進產學研用協同，探索成果轉化創新機制；鼓勵企業開展設計領域垂類人工智慧大模型創新示範應用，構建標準化設計要素數據集，運用生成式AI設計、虛擬樣機製作、沉浸式用戶體驗和設計智造交互等，壓縮研發周期，加速產品迭代，實現降本增效；強化數位化、智慧化工業設計工具鏈的自主研發及推廣應用，支持企業構建工藝參數庫、專項素材庫，培育智能化設計應用生態。

除了科技潮品外，北京時尚產業重點發展領域還包括服裝服飾、美妝個護等時尚名品，健康飲食、運動裝備、潮流生活等健康新品，工藝美術、文創衍生等創意精品。

北京

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