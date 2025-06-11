機構：陸市場車載系統陸廠佔據八成 比亞迪或增長最快

市場調查機構CounterPoint Research於10日發布文章指出，中國大陸、美國和歐洲共同佔據全球信息娛樂系統市場的70%。其中，大陸市場有近80%的系統由國內供應商提供，顯示出強大的本土優勢。

該機構指出，2024 年全球乘用車車機（車載信息娛樂系統）供應商銷量年增3%。

CounterPoint Research分析表示，供應商們積極適應市場變化，致力於為消費者提供更互動、更優質的用戶體驗。然而，與過去相比，他們面臨的新挑戰是，必須在設計中兼顧安全因素。因為越來越多的信息娛樂系統開始驅動儀表盤等關鍵安全功能，「確保安全」已成為核心考量。

中國大陸信息娛樂供應商憑藉規模效應和較低的勞動力成本，提供性價比高的解決方案。他們不僅為本地車企服務，還為全球OEMs提供易於集成的系統，並積極投資軟體平台，適應不同區域的消費者偏好。

從品牌來看，在大陸國內市場，德賽西威（DESAY SV）在供應商中的比重為34.8%，比亞迪為15%、延鋒（Yanfeng）為 8.7%。隨著比亞迪、吉利等大陸車企加速全球化，其供應商（如比亞迪電子、億咖通）也隨之進入泰國、烏茲別克斯坦、印尼等市場，並在巴西、土耳其等地建設新工廠，進一步加劇國際競爭。

CounterPoint Research此前發佈的《全球乘用車信息娛樂系統追蹤報告》顯示，東南亞、北美其他地區及中東和非洲預計將在未來十年成為增長最快的市場。而BYD Electronics憑藉其在中國及國際市場的擴展，成為全球前十大供應商中增長最快的企業。