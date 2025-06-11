快訊

台灣6.4強震…大陸福建震感強烈 傳數百中學生緊急撤離畫面曝

美中貿易協議進入最後階段 川普曝「新關稅數字」：只等雙方確認

聽新聞
0:00 / 0:00

反低價內捲？陸多地消費補貼暫停、調整中

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸電商「618」促銷正在火熱進行，但部分地方卻傳出「國補」（指大陸以舊換新補貼）暫停或者調整的消息。圖為民眾在浙江省杭州市一間家電行，辦理家電以舊換新補貼手續。 （新華社）
大陸電商「618」促銷正在火熱進行，但部分地方卻傳出「國補」（指大陸以舊換新補貼）暫停或者調整的消息。圖為民眾在浙江省杭州市一間家電行，辦理家電以舊換新補貼手續。 （新華社）

大陸電商「618」促銷正在火熱進行，但部分地方卻傳出「國補」（指大陸以舊換新補貼）暫停或者調整的消息。近期包括廣東佛山地區、重慶等部分區域的以舊換新國補政策也有所暫停或者限流限額。有業內人士認為，這背後與資金階段性供應、國家反對過度低價內卷等不無關係。但也有消息指出，新一輪國補正在籌備中。

第一財經報導，廣州地區，手機平板等購新補貼、家電以舊換新補貼每天上午11點限量發券。在江門、韶關地區，手機等3C以舊換新、家電以舊換新等補貼每天9點開始發券；雲閃付中重慶市消費品以舊換新補貼的頁面顯示：「本輪綠色智慧家電補貼資金已使用完畢，從即日起停止資格碼申領。」

此外，在京東、天貓等電商平台，已經出現部分地方以舊換新國補暫停的現象。顯示多地國補領券開始限量、限額，甚至宣稱額滿暫停發放。

廣東省家電商會秘書長吳娟美說，部分地區國補實行限額限流，部分線上平台資金額度已全部用完；一位重慶零售企業相關負責人稱，重慶市級補貼只是傳統家電暫停，但區一級給的補貼正在跟上，進一步政策還在研究中。

對於部分地區國補暫停說法紛紜，大摩分析師表示，關於近期部分地區國補暫停，背景為1月至5月家電國補已使用約600億元（去年8月-12月使用450億元），全年進度約過半，預計為第一期暫停，下半年大概率重啟第二期。暫停時點選擇或因「618」活動本身存在行業折扣，疊加國補可能對價格體系造成較大衝擊，暫停有助於支撐價盤。

有家電零售商認為，背後可能有多方面原因：一是有的地方以舊換新補貼資金階段性用完；二是618平台補貼後價格已比較低；三是有的地方過度低價內卷。

作為提振消費的重點政策，今年以來，大陸全國消費品以舊換新金額已超人民幣1.1兆元（去年3個多月超萬億），由於品類擴圍、網點擴面，拉動消費的整體規模呈向上態勢。外界普遍預計下半年政策力度將保持，甚至不排除追加資金預算的可能性，屆時家電等消費品以舊換新活動有可能將持續到年底。

電商 廣東 廣州

延伸閱讀

東部海域規模6.4強震撼全台 嘉義鄉民直呼：吃個飯整個餐廳警報聲

嘉義市汙水建設邁入嶄新階段 劉厝地區工程第2期計畫首標動土

嘉義污水建設再進化 劉厝動土接管中央出資9成

柴語錄走進馬祖！東莒燈塔重啟聯名步道送可愛好禮

相關新聞

機構：陸市場車載系統陸廠佔據八成 比亞迪或增長最快

市場調查機構CounterPoint Research於10日發布文章指出，中國大陸、美國和歐洲共同佔據全球信息娛樂系統...

大陸放行稀土出口 廠商獲得外銷歐美許可

美中在倫敦舉行經貿會談後，中國稀土廠商金力永磁今天表示，已陸續獲得國家主管部門頒發的出口許可證，出口區域包括美國、歐洲及...

反低價內捲？陸多地消費補貼暫停、調整中

大陸電商「618」促銷正在火熱進行，但部分地方卻傳出「國補」（指大陸以舊換新補貼）暫停或者調整的消息。近期包括廣東佛山地...

香港長和出售海外港口資產 陸外交部：中方一貫反對經濟脅迫

香港長和集團擬出售巴拿馬運河2個港口的風波持續。巴拿馬運河管理局負責人10日就香港長江和記運河港口出售案稱，目前交易結構...

中美經貿磋商結束 中方談判代表何立峰回應了

中美經貿磋商機制首次會議，10日在英國倫敦結束，大陸國務院副總理何立峰11日下午做出回應表示，中方對中美經貿問題的態度和...

促陸縮小貿易順差！歐洲央行總裁訪問北京 歐、陸央行續簽合作協議

歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）訪問北京，11日在中國人民銀行（大陸央行）發表演說時指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。