反低價內捲？陸多地消費補貼暫停、調整中

大陸電商「618」促銷正在火熱進行，但部分地方卻傳出「國補」（指大陸以舊換新補貼）暫停或者調整的消息。近期包括廣東佛山地區、重慶等部分區域的以舊換新國補政策也有所暫停或者限流限額。有業內人士認為，這背後與資金階段性供應、國家反對過度低價內卷等不無關係。但也有消息指出，新一輪國補正在籌備中。

第一財經報導，廣州地區，手機平板等購新補貼、家電以舊換新補貼每天上午11點限量發券。在江門、韶關地區，手機等3C以舊換新、家電以舊換新等補貼每天9點開始發券；雲閃付中重慶市消費品以舊換新補貼的頁面顯示：「本輪綠色智慧家電補貼資金已使用完畢，從即日起停止資格碼申領。」

此外，在京東、天貓等電商平台，已經出現部分地方以舊換新國補暫停的現象。顯示多地國補領券開始限量、限額，甚至宣稱額滿暫停發放。

廣東省家電商會秘書長吳娟美說，部分地區國補實行限額限流，部分線上平台資金額度已全部用完；一位重慶零售企業相關負責人稱，重慶市級補貼只是傳統家電暫停，但區一級給的補貼正在跟上，進一步政策還在研究中。

對於部分地區國補暫停說法紛紜，大摩分析師表示，關於近期部分地區國補暫停，背景為1月至5月家電國補已使用約600億元（去年8月-12月使用450億元），全年進度約過半，預計為第一期暫停，下半年大概率重啟第二期。暫停時點選擇或因「618」活動本身存在行業折扣，疊加國補可能對價格體系造成較大衝擊，暫停有助於支撐價盤。

有家電零售商認為，背後可能有多方面原因：一是有的地方以舊換新補貼資金階段性用完；二是618平台補貼後價格已比較低；三是有的地方過度低價內卷。

作為提振消費的重點政策，今年以來，大陸全國消費品以舊換新金額已超人民幣1.1兆元（去年3個多月超萬億），由於品類擴圍、網點擴面，拉動消費的整體規模呈向上態勢。外界普遍預計下半年政策力度將保持，甚至不排除追加資金預算的可能性，屆時家電等消費品以舊換新活動有可能將持續到年底。