大陸放行稀土出口 廠商獲得外銷歐美許可

美中在倫敦舉行經貿會談後，中國稀土廠商金力永磁今天表示，已陸續獲得國家主管部門頒發的出口許可證，出口區域包括美國、歐洲及東南亞等，不涉及軍工業務。

在中國大陸、香港股市皆有上市的江西金力永磁科技股份有限公司，是全球新能源汽車磁材的主要供應商。

金力永磁今天透過互動平台表示，中國商務部新聞發言人近日就中重稀土出口管制措施答記者問時提到：「中國作為負責任的大國，充分考慮各國在民用領域的合理需求與關切，依法依規對稀土相關物項出口許可申請進行審查，已依法批准一定數量的合規申請，並將持續加強合規申請的審批工作。」

金力永磁稱，在中重稀土相關物項出口管制措施推出後，便按照國家有關規定展開出口申報工作，並已陸續獲得國家主管部門頒發的出口許可證，出口區域包括美國、歐洲及東南亞等，公司依法依規出口磁材、元件及電機轉子。

金力永磁提到，2025年第一季，公司出口銷售收入人民幣3.12億元（下同，約新台幣13億元），占營業收入的17.76%，其中對美國出口的銷售收入為1.22億元，占營業收入的6.94%，且公司「不涉及軍工業務」。

綜合新浪財經等陸媒，受到歐美日傳出生產線因為稀土斷供而停擺，以及中美經貿會談將稀土管制列為核心議題，稀土永磁概念股在陸港股連續多日大漲，多支股價創新高。

方正證券分析，中國4月推出對中重稀土物項的出口管制政策，引發海外市場的供需失衡、稀土價格飆升，並加劇了海外市場對安全庫存的中樞抬升渴望；而5月中旬以來管制政策陸續放開，海外市場有望出現激進的補庫行為。「搶出口」行情下，有望迎來價格的上漲動力。