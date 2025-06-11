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大陸車業價格戰釀品質風險 官方加大抽查車型

中央社／ 上海11日電

中國電動車業大打價格戰釀品質風險、品管疑慮，中國工信部規劃加強抽查輿論關注度高、有較大隱憂的車型，一旦檢測結果不符國家標準，將公開通報、暫停新產品申報。

中國電動車業大打價格戰，引起品質、品管憂慮。財新網11日報導指出，中國工信部裝備工業一司9日發布「關於組織開展2025年度道路機動車輛生產企業及產品生產一致性監督檢查工作的通知」，規劃加大抽查車型。

這份通知要求，舉凡相關產品檢驗、檢測結果不符合相關國家標準要求、違反生產一致性管理要求的企業，將採取公開通報、暫停相關產品公告、暫停企業新產品申報等處罰措施。

報導指出，工信部對於車輛生產企業、產品進行監督檢查是例行性工作，今年新要求為加大抽查輿論關注度高、存在較大品質安全隱憂的車型。處罰措施尤其嚴厲，因為一旦產品暫停銷售，將會打亂產品上市節奏，企業將有重大損失。

這波處罰措施公布有跡可循，時間可以回溯到中國汽車工業協會和工信部在5月31日先後發聲，批評汽車業內捲式競爭（過度競爭導致惡性內耗），彼時工信部強調，將採取必要監管措施，維護公平市場環境。

報導指出，中國車市競爭進入白熱化，價格戰、輿論戰不斷，某些車型在過去2年多降價逾4成，許多業內人士與消費者擔憂汽車品質與安全性。

長城汽車董事長魏建軍先前公開表示，部分車企產品從人民幣20多萬元（約新台幣80多萬元）降至10萬元出頭，「什麼樣的工業產品能降10萬元，還能保證品質，這是絕對不可能的事」。他強調，無限度的降價相當於偷工減料、無限度壓迫供應商降價和拖欠貨款。

報導強調，車企為了加快產品更新汰換速度，不斷地壓縮新車開發週期，部分車企甚至希望將時間壓縮到1年，這可能導致產品未經充分驗證即上市，把風險轉嫁給車主。

一名匿名業內人士說，汽車產品使用週期通常達10年甚至更長，當車企過於追求成本控制和開發速度時，產品的耐用性、可靠性確實需要觀察。

風險 電動

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